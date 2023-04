Guelma : un quinquagénaire tué par son proche avec un objet tranchant

La wilaya de Guelma a été secouée par une affaire de meurtre qui a eu lieu ce dimanche matin. Selon ce que rapporte un média arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, un homme âgé de 58 ans a été assassiné par son proche.

D’après les informations dévoilées par la même source médiatique, la victime qui répond aux initiales B.R a été poignardée à plusieurs reprises avec un objet tranchant. Ce qui a causé sa mort immédiate sur le lieu de l’incident.

Dans le même sillage, on notera que les raisons du meurtre ne sont pas encore connues, mais une enquête a déjà été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes qui ont poussé l’auteur du crime à commettre cet acte effroyable.

Chlef : percuté par une voiture, un vingtenaire décède

Un accident tragique a eu lieu ce soir dans la région Oued Sali, wilaya de Chlef qui a causé la mort d’un vingtenaire. En effet, la victime qui était en train de distribuer les repas aux jeûneurs a malheureusement été percutée par une voiture touristique. Et ce, au niveau de l’autoroute Est-Ouest, plus précisément dans la région de Oued Sali située dans la wilaya de Chlef. On notera que la victime travaillait pour le compte du croissant rouge algérien.