Guedioura-Djebbari : que se passe-t-il au Mouloudia d’Oran ?

La crise interne du Mouloudia d’Oran bat son plein et prend une envergure démesurée. Alors que le nouveau président Youcef Djebbari essayait tant bien que mal de redresser la situation du club Oranais, les joueurs ont pris la décision de boycotter les entraînements de ce lundi, mettant ainsi les manœuvres du dirigeant des Hamrawas en échec. En effet, les joueurs ont pris la décision de sécher les entrainements jusqu’à ce que la direction règle leurs salaires. Une réunion dans la foulée avec ces derniers n’a pas eu l’issue scandée par le président du conseil administratif du MCO.

Djebbari, qui, avait concocté l’arrivée d’une recrue de marque à l’image de l’international algérien Adlène Guedioura, voit ses plans tomber à l’eau pour cause de retard de la réponse de la fédération concernant une attribution d’une dérogation spéciale pour signer définitivement le milieu de terrain de l’équipe d’Algérie.

En attendant, le champion d’Afrique 2019 a quitté la ville d’Oran et a plié bagage. Adlène Guedioura a en effet pris l’avion en destination de Paris, ce qui laisse poser beaucoup de questions.

Le président Djebbari explique la situation

Le capitaine du navire Oranais a pris la parole hier sur les ondes de la radio locale, suite à la crise chaotique qui fracasse son club. Dans une déclaration, le président du Mouloudia Club Oranais a expliqué qu’il a sollicité la coopération de la FAF pour pouvoir officialiser la signature de Guedioura. Le dirigeant oranais s’est dit confiant pour conclure cet accord malgré l’interdiction de recrutement par l’instance fédérale pour cause de dettes.

« On a saisi le wali pour voir la situation des dettes pour lesquelles il a promis de faire le nécessaire. Et, là aussi, on attend un signe pour savoir si ce problème des dettes sera réglé avant la fin du mercato. Ce sont des dettes énormes», dit-il avant d’ajouter sur un ton qui se veut rassurant « pour le moment le joueur est avec nous ». Sauf que pour l’instant, on ne peut rien dire tant que la Fédération n’a pas encore répondu à notre demande » confirme le président Youcef Djebbari.

La main invisible de Belmadi, salaire et autres rumeurs

La rumeur selon laquelle le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi soit pour quelque chose dans le transfert de Guedioura a allumé la sphère récemment. Pour l’instant, l’entraîneur algérien est attendu ce mercredi à Alger, pour tenir une conférence de presse dans laquelle il reviendrait sur la CAN 2022 et pourrait donc, confirmer où démentir cela. Quant à Guedioura et le MCO, le président Djebbari a tenu à préciser que le plafond salarial de son équipe est de 200 millions de centimes, ce qui veut dire que les rumeurs qui circulaient concernant le salaire présumé de Guedioura ne sont pas fondées.