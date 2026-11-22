GTA 6 est sorti le 19 novembre, treize ans après GTA 5. Un classement mondial des recherches Google circule depuis en Algérie, avec une erreur. Le pays n’est pas le premier d’Afrique par habitant, mais il domine le continent en volume de recherches.

GTA 6 : un lancement mondial très attendu

Rockstar Games a lancé Grand Theft Auto VI le jeudi 19 novembre 2026, sur PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune version PC n’existe pour l’instant. Le jeu ramène les joueurs à Vice City, dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride.

La critique salue le jeu presque unanimement. Il affiche une note de 99 sur 100 sur Metacritic, à partir de plus de 150 critiques. Le cabinet Sensor Tower comptait déjà plus de 15,8 millions de précommandes le 17 novembre.

L’histoire suit deux personnages principaux, Lucia Caminos et Jason Duval. Le rôle de Lucia, coéquipière à part entière de Jason, a beaucoup fait réagir les joueurs. Des soirées de lancement ont réuni les fans à minuit, notamment à Londres et à Miami.

Classement GTA 6 : l’Algérie 56e sur 150 pays

Le site américain Action Network a mesuré l’intérêt pour le jeu dans 150 pays. Son étude additionne les recherches Google de quatre termes, dont « GTA 6 ». Elle couvre les douze derniers mois et rapporte ces recherches à la population.

L’Algérie se classe 56e, avec 314 recherches mensuelles pour 100 000 habitants. Elle totalise 148 710 recherches par mois en moyenne. Les Pays-Bas dominent le classement avec 2 045 recherches pour 100 000 habitants.

Les dix premières places reviennent toutes à des pays européens. Les États-Unis n’arrivent qu’au 22e rang par habitant. Ils dominent pourtant le volume mondial, avec environ 3,07 millions de recherches par mois.

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Algérie, Tunisie, Maroc : qui est premier en Afrique sur GTA 6 ?

Plusieurs pages présentent l’Algérie comme le pays africain le plus intéressé par GTA 6. Le classement complet dit autre chose. L’île Maurice arrive en tête du continent, 47e avec 355 recherches pour 100 000 habitants.

La Tunisie suit au 48e rang, avec 351 recherches. L’Algérie arrive donc troisième en Afrique et deuxième au Maghreb. Elle devance le Maroc, 58e avec 278 recherches pour 100 000 habitants.

Le reste du continent se situe loin derrière. L’Afrique du Sud occupe le 69e rang, la Côte d’Ivoire le 71e et le Sénégal le 74e. La Libye pointe à la 99e place, l’Égypte à la 107e et la Mauritanie à la 111e.

Recherches GTA 6 : l’Algérie numéro un africain en volume

Le classement change si l’on regarde le nombre total de recherches. Avec 148 710 recherches par mois, l’Algérie occupe la première place en Afrique. Elle devance l’Afrique du Sud (141 200), le Maroc (106 960) et l’Égypte (74 020).

Au niveau mondial, l’Algérie se hisse au 21e rang en volume, selon les calculs de la rédaction. Elle dépasse ainsi la Suède, la Suisse et le Chili. Maurice, première par habitant, ne compte que 4 410 recherches par mois, soit 3 % du total algérien.

L’Algérie mène aussi le monde arabe en volume, devant le Maroc et l’Arabie saoudite. Par habitant, elle se classe cinquième pays arabe. Les Émirats, la Tunisie, Bahreïn et le Koweït la précèdent.

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GTA 6 en France : deuxième pays le plus passionné au monde

La France occupe la deuxième place mondiale, avec 1 594 recherches pour 100 000 habitants. Elle totalise 1 095 400 recherches par mois, au quatrième rang mondial en volume. Seuls les États-Unis, le Brésil et l’Allemagne la dépassent.

L’écart avec l’Algérie reste important. Par habitant, les Français recherchent GTA 6 cinq fois plus que les Algériens. Ces recherches incluent celles des Algériens installés en France, que l’étude comptabilise côté français.

La France devance le Royaume-Uni, 6e, et l’Allemagne, 8e. Deux autres pays francophones figurent dans le top 5 : la Suisse, 4e, et la Belgique, 5e. Le Canada, autre pays à forte diaspora algérienne, se classe 18e.

Ce que mesure vraiment ce classement GTA 6

L’étude mesure des recherches sur Google, pas des ventes. Elle ne dit rien du nombre de joueurs, des consoles vendues ou du temps de jeu. Une recherche peut aussi venir d’une simple curiosité pour une bande-annonce.

Le calcul par habitant favorise les petits pays très connectés, comme Maurice ou Bahreïn. Le volume total, lui, avantage les pays peuplés. Les deux indicateurs se lisent donc ensemble pour mesurer l’engouement réel.

Les chiffres dépendent aussi de l’accès à Google dans chaque pays. La Chine, où le moteur de recherche reste bloqué, termine 150e avec une recherche pour 100 000 habitants. Ce rang ne reflète donc pas l’intérêt réel des joueurs chinois.

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