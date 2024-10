Groupe Imarhan : les ambassadeurs de la nouvelle scène musicale targui

Originaire des étendues désertiques algériennes, le groupe Imarhan traduit l’histoire des Touaregs, peuple nomade, en mélodies qui transcendent les frontières.

Composé de cinq membres, le groupe Imarhan symbolise la nouvelle génération de musiciens touaregs. Ils fusionnent les rythmes modernes au style ancestral du peuple Kel Tamashek, créant ainsi une identité musicale unique.

Fort d’un parcours exceptionnel, le groupe Imarghan insuffle une nouvelle énergie à la chanson targui et fait trembler les scènes musicales à travers le monde.

Imarhan : la réinvention de la musique targui

Imarhan, qui signifie « ceux qui me veulent du bien » en tamasheq, a vu le jour en 2006. Ce groupe est le fruit de l’amitié entre Iyad Moussa Ben Abderahmane (alias Sadam), Tahar Khaldi, Abdelkader Ourzig, Hicham Bouhasse et Haiballah Akhamouk. Tous originaires de Tmanrasset, une ville refuge pour les Touaregs du nord du Mali depuis 1990, ils se sont retrouvés autour d’une passion commune : la musique.

La musique d’Imarhan puise dans l’Assouf, le blues du désert, tout en s’inspirant d’influences pop-rock algériennes et occidentales.

🟢 À LIRE AUSSI : Cheb Hasni : la carrière fulgurante de la légende du raï sentimental

Le premier album éponyme « Imarhan » du groupe est sortie en 2016, marquant le début d’une aventure musicale fulgurante. Deux ans plus tard, en 2018, Imarhan publient leur deuxième album intitulé « Temet« . Une production qui les propulse sur le devant de la scène musicale targui.

En 2022, ils enregistrent leur troisième album dans leur propre studio localisé au cœur de leur ville natale, dans le massif du Hoggar à Tamanraset. Avec cet album, portant le nom de « Aboogi« , le groupe Imarhan devient le symbole de la nouvelle génération de musiciens touaregs.

En naviguant entre les traditions ancestrales et les rythmes modernes, Imarhan offre des chansons contemplatives et engagées.

Un parcours musical sans frontières qui fait entendre la voix du désert

Avec un style unique, le groupe Imarhan a su séduire un public large. De plus, ils ont parcouru plusieurs scènes en Algérie et à l’étranger, notamment en Europe et aux États-Unis.

🟢 À LIRE AUSSI : S’TANO : le parcours de l’artiste DZ qui fait résonner la voix de la jeunesse en France

Le groupe a également collaboré avec divers artistes de renom, dont :

Le groupe pionnier de la musique targuie, Tinariwen , qui a beaucoup inspiré Imarhan ;

, qui a beaucoup inspiré Imarhan ; Le chanteur gallois Gruff Rhys , qui est l’un des membres du célèbre groupe Super Furry Animals ;

, qui est l’un des membres du célèbre groupe Super Furry Animals ; L’auteur-compositeur américain Kurt Vile , avec lequel le groupe Imarhan a partagé la scène plusieurs fois ;

, avec lequel le groupe Imarhan a partagé la scène plusieurs fois ; Le groupe féminin de la musique targuie, Les Filles de Illighadad, qui a collaboré avec le groupe lors de divers festivals ;

À travers leurs chansons et musiques captivantes, le groupe Imarhan redonne vie à l’Assouf. Ainsi, ils propulsent la culture targui au-delà des étendues désertiques du sud algérien.