Groupe de Gouraya : 151 crimes terroristes au cœur d’un des dossiers les plus lourds jugés à Alger

La cour criminelle d’appel près la cour d’Alger a programmé, pour le 22 janvier courant, l’examen de l’un des dossiers terroristes les plus dangereux, impliquant 53 accusés âgés de 28 à 48 ans, connus sous l’appellation de « Groupe de Gouraya ». À leur tête figure l’accusé détenu Terzout Yettou Abdallah, émir de la katiba des « Mouhajirine », lequel a levé le voile sur de graves faits liés à son activité au sein des groupes terroristes durant 14 années passées dans le maquis.

L’accusé a révélé sa participation à 151 crimes terroristes, comprenant une série d’assassinats de gendarmes, d’agents de sécurité et de civils, ainsi que son implication dans le recrutement de 27 personnes, principalement des élèves du cycle secondaire et moyen, pour rejoindre les bastions des groupes terroristes.

Un plan machiavélique dévoilé

Il a également dévoilé l’existence d’un plan visant à mener des attentats-suicides dans le but de perturber les élections locales et législatives, ainsi qu’une liste de 63 personnes chargées du soutien et de l’appui logistique à l’organisation terroriste. Ces derniers, identifiés comme des agriculteurs, des éleveurs de bétail et des aviculteurs, assuraient le ravitaillement, participaient au recrutement de terroristes. En cas de refus, ils faisaient l’objet de menaces allant jusqu’à l’assassinat de membres de leurs familles et au viol de leurs filles.

Selon le dossier judiciaire, renvoyé après pourvoi en cassation par la Cour suprême, les forces de sécurité ont exploité des informations fiables fournies par une personne afin d’arrêter le dangereux terroriste Terzout Yettou Abdallah, surnommé « Lokman ». Ce dernier avait fixé un rendez-vous dans la localité dite « Douar Khalidja », commune de Larhat, dans la wilaya de Tipaza, pour récupérer des vivres qu’il avait sollicités.

L’arrestation de Terzout Yettou Abdallah

Un dispositif de surveillance et un guet-apens ont été mis en place le 26 mars 2016 à l’endroit convenu. Dès qu’ils ont commencé à transporter les denrées alimentaires, les éléments de la Gendarmerie nationale ont surpris le terroriste Yettou, accompagné d’un autre terroriste dénommé « H.N.H », alias « Ayada », qui a ouvert le feu sur les gendarmes avant de prendre la fuite.

Le dénommé « Lokman » a été interpellé en possession d’une arme de guerre de type Kalachnikov en état de fonctionnement, de 31 cartouches, d’un gilet porte-chargeurs, de deux grenades, de deux détonateurs électriques, d’un détonateur pyrotechnique et d’une mèche.

Les investigations et révélations choc

Les investigations ont également permis de découvrir plusieurs caches et refuges utilisés par les éléments terroristes dans les wilayas de Aïn Defla, Tipaza, Chlef et Blida. Deux terroristes ont été neutralisés et leurs armes récupérées. Quatre autres armes ont été saisies dans le mont Chenoua, et les tentes du terroriste Terzout Yettou Abdallah ont été détruites.

Lors de son interrogatoire, l’accusé a déclaré avoir rejoint, en 1995, le groupe terroriste « Homat El-Daâwa El-Salafia » en compagnie d’environ 27 nouvelles recrues originaires de la région de Gouraya, majoritairement des élèves des cycles moyen et secondaire. Selon le dossier, Yettou Abdallah a opéré dans plusieurs wilayas du pays, notamment Relizane, Chlef, Tiaret, Aïn Defla, entre autres.

Il a également reconnu avoir pris part à de nombreux actes terroristes, au nombre de 151, dont une attaque perpétrée en 2001 contre un camion de la garde communale dans la commune de Mendes (Relizane), ayant entraîné l’assassinat de 12 agents et la saisie de leurs armes. En mars 2002, il a participé à un guet-apens contre des éléments de l’Armée nationale populaire à Sidi Ali Mellal (wilaya de Tiaret), au cours duquel des militaires ont été tués et leurs armes récupérées.

Le 13 juin 2005, dans la région de El Qanini, commune d’El Hadjar, les terroristes ont ciblé des éléments de la gendarmerie chargés de sécuriser le transport des sujets du baccalauréat, assassinant trois gendarmes.

En juin 2007, le groupe terroriste a pris d’assaut le lycée de Gouraya, s’emparant de 16 ordinateurs, avant de cambrioler un dispensaire et de dérober une quantité importante de médicaments. En janvier 2009, des éléments de l’Armée nationale ont été pris pour cible dans la région d’El Farki, où un militaire a été assassiné et son arme subtilisée.

La série de leurs crimes ne s’est pas arrêtée là, atteignant un total de 151 actes terroristes, au cours desquels des sommes d’argent et des bijoux ont été extorqués à des citoyens sous la menace de mort.