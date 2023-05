Grosses quantités de pomme de terre jetées à Skikda : l’APOCE s’indigne et dénonce

Alors que la flambée des prix des légumes continue en Algérie, un nouveau phénomène de gaspillage alimentaire est constaté. Certains commerçants peu scrupuleux n’hésitent pas à jeter des quantités conséquentes d’aliments à la poubelle. Alors que beaucoup de foyers à revenu modeste ne peuvent plus se les permettre, des quintaux de légumes et fruits sont ainsi retrouvés dans les bennes à ordures et les espaces de stockage des déchets.

Après le scandale des carottes jetées dans la nature, voici que l’APOCE (Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement) tombe une nouvelle fois sur un stock de légumes mis à la poubelle.

Des quintaux de pomme de terre jetés, l’ APOCE tire la sonnette d’alarme

Ce jeudi, l’APOCE a partagé sur sa page Facebook des clichés montrant plusieurs quintaux de pomme de terre jetés dans une déchetterie à Skikda. Un gaspillage alimentaire énorme à l’heure où le prix de cette dernière tourne autour des 150 DA/kg et où beaucoup ne peuvent plus se la permettre.

Hormis le côté économique de la chose, cette pratique relève également d’un incroyable manque de conscience envers l’écologie et le respect de l’environnement. À supposer que cette pomme de terre n’est pas « propre » à la consommation, la solution, selon plusieurs experts, serait plutôt de la rediriger vers l’alimentation animale. Mieux encore, l’utiliser comme fertilisant pour améliorer les récoltes futures.

Si les commerçants se débarrassent du surplus de légumes et de fruits, c’est pour ne pas avoir à le vendre à prix cassé, affirment certains. Et si les opinions divergent par rapport à ça, tous les partis s’accordent à dire que l’inflation ne justifie en aucun cas un tel acte.

L’oignon à 350 DA à la poubelle : d’énormes quantités jetées constatées par l’ APOCE

Cette pratique de jeter les aliments qui ne se vendent pas est de plus en plus constatée en Algérie. Il y a quelques semaines, l’APOCE s’était indignée face à un acte similaire : des agents de nettoyage sont tombés sur plusieurs kilos d’oignon parfaitement comestible jetés dans une poubelle. Un geste d’autant plus choquant que le prix de cette denrée avoisinait les 350 DA le kilo à ce moment-là.

Entre spéculation et gaspillage alimentaire, les solutions se font attendre des autorités compétentes pour sauver le consommateur d’une inflation à croissance exponentielle.