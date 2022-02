Grosse saisie de biens mobiliers et immobiliers de Bouchouareb

Après des informations relayées la semaine dernière concernant la vente de l’ancien ministre de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb de deux luxueux appartements à Paris, la justice algérienne a décidé d’agir pour mettre la main sur ses biens à l’intérieur du pays.

Sur ordre de la justice, des éléments de la police judiciaire ont procédé à la saisie d’une luxueuse villa sise à Chéraga sur les hauteurs d’Alger, appartenant à l’ancien ministre en fuite, rapporte le quotidien arabophone Echorouk. La valeur de ce bien immobilier saisi est estimée à 200 milliards de centimes.

Selon des sources proches du dossier, citées ce lundi par le même journal, tous les biens de l’ancien ministre fugitif ont été saisis à l’intérieur du pays. Des mesures ont été également prises dans le cadre des accords judiciaires avec la France pour l’exécution des saisies des biens de Bouchouareb en France.

Dans les détails des saisies effectuées dimanche, les éléments de la Police judiciaire sous la supervision du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed se sont rendus en civil dans la villa N° 4 située dans la rue Houacine El Hadi dans la commune de Cheraga à Alger.

Plusieurs autres biens saisis à l’intérieur de la villa et ailleurs

Les services de sécurité ont découvert « un trésor de bijoux très cher et des sommes d’argent très importantes en devises (euro et dollar) qui ont été saisies », selon la même source. La saisie a également touché deux voitures de luxe de fabrication allemande, et d’autres biens de valeur retrouvés à l’intérieur de la villa.

Les autorités judiciaires ont également saisi durant la même journée, 10 autres propriétés du ministre fugitif. Il s’agit de biens immobiliers, des appartements et des duplex, ainsi qu’une usine sise à l’est de la capitale.

Selon les sources citées par le même journal, ces opérations de saisie se sont poursuivies jusqu’à l’aube de ce lundi matin. Pour rappel, Abdeslam Bouchouareb cumule un total de 80 ans de prison ferme dans 4 affaires de corruption. La dernière condamnation remonte au mois de juin de l’année 2020.

Il avait écopé d’une peine de 20 ans de prison, d’une amende de deux (2) millions de dinars avec l’émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre et la saisie de tous ses biens immobiliers et de ses comptes bancaires.

Bouchouareb vend deux luxueux appartements à Paris

Selon des informations relayées la semaine dernière, il avait vendu deux luxueux appartements dans les quartiers les plus chics de la capitale française, Paris. La valeur de ces deux appartements s’élève à plus de 45 milliards de centimes.

Le premier appartement se situe à proximité de la Cathédrale Notre dame de Paris, plus précisément à 130 avenue pasteur 93150 Blanc-Mesnil, au premier étage de l’immeuble N°21. Il est d’une superficie de 156 m2 et il avait été acquis en juin 2006 contre 1,18 million d’euros.

L’autre appartement se situe dans la rue Dante à Paris, d’une valeur dépassant le million d’euros. Il a été vendu à un Français via un intermédiaire. À côté de ça, les fils de Bouchouareb ont récemment acheté un appartement aux Champs-Élysées contre un montant d’un million d’euros.