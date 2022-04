Grosse escroquerie à Oran : un promoteur vole 50 acheteurs

L’industrie immobilière fait partie des secteurs les plus rémunérateurs. Un logement est le bien le plus onéreux qu’une personne puisse acquérir au cours de sa vie. Cela représente beaucoup de fonds et par conséquent beaucoup d’opportunités pour les escrocs. C’est pourquoi ces derniers ne sont pas à court d’idées et recourent à des moyens ingénieux pour vous atteindre dans toute l’Algérie.

Les éléments de sûreté de la wilaya d’Oran ont entamé une nouvelle enquête concernant une affaire d’escroquerie immobilière qui a coûté cher à environ 50 souscripteurs à un projet de promotion immobilière. Effectivement, une cinquantaine de personnes se sont inscrites à un projet immobilier auprès d’une promotion immobilière sise à Gambetta à Oran gérée par un certain quinquagénaire. Ces souscripteurs ont pour habitude de payer des avances allant de 500 000 à 700 000 dinars sur le compte du promoteur immobilier qui est actuellement en fuite.

Cette enquête a eu lieu suite à un afflux de plaintes de la part de ces personnes trompées. Au nombre de ces victimes, des employés de différents secteurs d’activités, des ressortissants à l’étranger… En effet, Il se sont engagés à signer des contrats d’achat d’appartement sur plan dans le cadre d’un projet immobilier censé être livré au plus tard dans 18 mois.

Par ailleurs, il a été dévoilé que le terrain porteur de ces 50 logements n’appartient pas au promoteur immobilier en fuite et qu’il s’agit uniquement d’escroquerie sur papier. Les investigations à propos de cette affaire sont toujours en cours et risquent de découvrir et d’afficher tout un réseau de promoteurs qui ne font que profiter des sommes d’argents surréalistes payés dans le cadre d’achat de logements et d’appartements luxueux.

Les arnaques immobilières les plus fréquentes en Algérie

Des chantiers jamais lancés, ce genre de pratiques d’escroquerie des promoteurs immobiliers a déjà existé en Algérie, comme le cas d’Epsi El-Bordj qui a causé la ruine à des centaines de familles. Un logement incroyable est promis dans le cadre d’une vente sur plan (VSP) à la condition de verser une avance. Or, le chantier met du temps à se mettre en route et les promoteurs font tourner en rond durant un long moment pour ensuite disparaître du jour au lendemain.

En effet, certains vendeurs exagèrent la valeur du bien qu’ils vous présentent comme la meilleure affaire du siècle, même si son coût réel est loin du prix indiqué.

Il est également possible que les notaires participent directement ou indirectement à des arnaques en s’associant notamment à des promoteurs de projet peu scrupuleux dans le but de vous escroquer pour la rédaction du contrat. Quelquefois, des intervenants se font même passer pour des notaires avec un faux cabinet.

Un autre cas déjà existant, où certains agents immobiliers malhonnêtes mentent sur le mètre carré pour gonfler le prix des biens qu’ils proposent. En effet, lorsqu’il s’agit de louer un logement ou de vendre un appartement ou un terrain ayant un prix au mètre carré important, un peu plus de mètres carrés suffit à justifier une augmentation du prix…