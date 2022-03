Grosse affaire de vol à Alger : un pompier et son frère impliqués

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont réussi à arrêter un groupe d’individus malfaiteurs, dont un pompier et son frère, pour leur implication dans une affaire de vol de bijoux en or d’une valeur de près de trois cents (300) millions et une somme s’élevant à trente (30) millions de centimes de l’appartement d’un médecin pédiatre dans la capitale.

Le mystère du crime est désormais résolu et l’affaire du vol de bijoux tirée au clair. En effet, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté un groupe de malfaiteurs, composé de quatre (4) membres avec des antécédents judiciaires, pour leur implication dans le vol de bijoux en or dans l’appartement d’une pédiatre à El Mouradia, dans les hauteurs de la capitale.

Les faits remontent au 30 mai 2020, quand les auteurs du crimes se sont introduits par infraction dans l’appartement vide du médecin pour un cambriolage. L’opération, bien ficelée et orchestrée, s’est couronnée par le vol des bijoux de la victime, dont la valeur s’élève à près de trois cents (300) millions, ainsi que le vol d’une somme de pas moins de trente (30) millions de centimes.

L’enquête et les investigations des services de sécurité ont permis l’arrestation des malfaiteurs qui ont comparu devant le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida à Alger, ce mercredi, 23 mars, où le parquet a requis une peine de douze (12) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars à l’encontre de chacun des accusés.

Les dessous de cette affaire qui implique un pompier et son frère

Le procès de cette affaire a révélé les coulisses de ce crime et a retracé l’ensemble des faits. En effet, l’architecte de ce cambriolage, le dénommé B.A. Merouane, n’est autre que le voisin de la victime et gardien de parking dans le même quartier. Son frère, agent de la Protection civile de la wilaya de Tipaza, dit B.M. Zaki, est également impliqué dans l’affaire pour sa complicité.

Après s’être assuré que la victime, le docteur D.M., et ses enfants avaient quitté l’appartement vers les coups de 13 heures, le cerveau de l’opération, le dénommé Merouane, a fait appel à deux autres acolytes, les dénommés Billel et Mourad.

Une fois l’équipe rassemblée sur place, Merouane et Billel montent à l’appartement et force la porte d’entrée à l’aide d’une perceuse jusqu’à ce qu’elle cède, leur permettant l’accès à l’intérieur où ils se mettent à fouiller l’appartement de fond en comble à la recherche d’objets de valeur. Pendant ce temps, le frère de Merouane, Zaki, et la quatrième complice du crime, Mourad, montent la garde en bas afin d’assurer les arrières de leurs acolytes.

Après avoir volé les bijoux et l’argent retrouvés dans l’appartement, les quatre complices ont pris la fuite et se sont dirigés vers une plage à Ain Benian à Alger, où ils ont départagé les biens volés de manière équitable.

Les enquêteurs avaient réussi à déterminer l’identité des coupables le jour-même du crime grâce aux caméras de surveillance et aux témoignages des voisins ayant perçu un mouvement suspect de la part des deux frères.

Par ailleurs, il convient de noter qu’une somme de quarante-quatre (44) millions de centimes a pu être récupérée du domicile du principal mis en cause, ledit Merouane, et que les bijoux en or avaient été vendus sur le marché noir.