Gros coup de filet à l’aéroport d’Oran: près de 11 milliards de centimes d’or saisis

Une nouvelle tentative de transfert illicite de capitaux vient d’être déjouée à l’aéroport d’Oran. L’opération menée par la police aux frontières a permis de démanteler un réseau de six personnes, qui était sur le point de transférer une importante somme de devises et d’une quantité d’Or.

Grâce à cette opération, les éléments de la police des frontières à l’aéroport international d’Oran ont permis l’arrestation de six suspects, dont trois femmes, qui s’apprêtaient à prendre à voyager vers la Turquie.

Aéroport d’Oran : importante tentative de transfert illicite de capitaux déjouée

Le service régional de lutte contre le crime organisé, en coopération avec la police aux frontières à l’aéroport international d’Oran ont réussi à déjouer une importante tentative de transfert illicite de devises et d’or à destination de la Turquie, annonce le SRLCO, dans un communiqué, publié samedi 31 août 2024.

L’enquête menée dans ce cadre a permis de démanteler un réseau exerçant à la fois sur le territoire national et à l’étranger. Par ailleurs, les enquêteurs ont pu localiser et arrêter les membres de ce réseau alors qu’ils s’apprêtaient à transporter clandestinement une quantité d’or significative de 4 kg et 201 grammes, d’une valeur de 10 milliards et 857 millions de centimes.

187 820 euros saisis lors de cette opération

Mais ce n’est pas tout. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur d’autres sommes importantes de devises. Dans ce sillage, un total de 187 820 euros a été saisi lors de cette même opération, en plus de 11 983 dollars et de 26 937 000 dinars.

Les six suspects, dont trois femmes, ont été présentés devant la justice, dans le cadre des procédures menées sous la supervision du tribunal d’Es Sénia. Et ce, pour plusieurs chefs d’accusation, à savoir : Blanchiment d’argent et mise en danger de l’économie nationale par la commercialisation illégale de métaux de valeur, violation de la législation régissant le change et le transfert de capiteux depuis et vers l’étranger, association de malfaiteurs en vue de commettre des délits et des crimes.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les membres de la police aux frontières réussissent à saisir de telles sommes faramineuses. Récemment, à l’aéroport de Paris, plus de 2.4 millions d’euros ont été découverts dans les bagages de deux ressortissants algériens qui étaient sur le point de prendre l’avion vers Istanbul.

