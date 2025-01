Grippe, VRS, HMPV : le ministère de la Santé appelle à la vigilance

Le froid et l’humidité favorisent la circulation des virus respiratoires, dont celui de la grippe saisonnière. Pour anticiper cette période à risque, le ministère de la Santé a activé son dispositif de surveillance national.

Avec une augmentation attendue des cas dans les semaines à venir, avec la chute des températures, les autorités sanitaires rappellent l’importance de la vaccination et des gestes barrières pour limiter la transmission et protéger les populations les plus vulnérables. Voici l’essentiel à retenir du communiqué du ministère de la Santé, publié hier, 07 janvier 2025.

Vaccin contre la grippe saisonnière : le ministère de la Santé appelle à la prévention

La grippe saisonnière, souvent banalisée, peut entraîner des complications graves, notamment chez les personnes âgées (plus de 65 ans), les malades chroniques, les enfants et les femmes enceintes. À ce titre, le ministère de la Santé rappelle que la campagne de vaccination antigrippale 2024-2025 reste d’actualité jusqu’à la fin de la saison hivernale.

Ainsi, les autorités appellent les citoyens à se rapprocher des centres de vaccinations. Le communiqué précise : « Ce vaccin est encore disponible dans les établissements publics de santé de proximité où il est administré gratuitement ainsi que dans les officines privées où il est remboursable par la sécurité sociale pour les assurés sociaux ». De plus, le ministère de la Santé a informé que le réseau sentinelle national de surveillance de la grippe, mis en place, suit de près la circulation des virus grippaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Le HMPV suscite des inquiétudes mondiales : ce qu’on sait sur le nouveau virus respiratoire chinois

Toutefois, si la vaccination constitue la première ligne de défense, les mesures d’hygiène sont cruciales pour limiter la propagation des virus. Voici les principaux réflexes à adopter :

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ;

les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ; Limiter les contacts avec les personnes malades ou présentant les symptômes de la grippe ;

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement ;

et le nez en cas de toux ou d’éternuement ; Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter immédiatement après usage ;

Grippe, VRS, HMPV… des virus à surveiller de près en hiver

Outre la grippe, d’autres virus respiratoires circulent en cette saison hivernale. Le virus respiratoire syncytial (VRS), par exemple, peut provoquer des bronchiolites ou des pneumonies, principalement chez les jeunes enfants.

Par ailleurs, bien que moins connu, le Métapneumovirus humain (HMPV), identifié pour la première fois en 2001, touche également les enfants et les personnes âgées. À ce jour, aucun cas n’a été détecté en Algérie, mais la vigilance reste de mise, car ce virus a refait surface dans d’autres pays à travers le monde.

🟢 À LIRE AUSSI : Apparition du virus HMPV en Algérie : le ministère de la Santé fait le point

Il est à noter que ces virus partagent des symptômes similaires. À savoir, la fièvre, la toux, l’écoulement nasal et la respiration sifflante. Ainsi, les mesures préventives recommandées pour la grippe s’appliquent pareillement à ces infections.