Grippe saisonnière : le ministère de la Santé publie un rappel important

SANTÉ – Avec l’hiver qui s’installe et les chutes des températures qui l’accompagnent, les cas de grippe saisonnière se multiplient. Et pour permettre aux citoyens, notamment aux plus vulnérables d’entre eux, de se prémunir contre les complications de cette infection, le ministère de la Santé a publié ce 9 janvier un rappel important.

Le ministère de la Santé a, ainsi, rendu public un communiqué dans lequel il rappelle les principales consignes et mesures de précautions à appliquer pour réduire le risque d’infection par le virus de la grippe et éviter ses complications.

Dans ce document, le ministère indique d’abord que la grippe saisonnière est une maladie courante qui peut toucher n’importe qui, mais dont les effets sont plus graves chez les sujets souffrants de maladies chroniques et chez les personnes âgées.

Soulignant que chez ces catégories les complications de la grippe peuvent entraîner la mort, le communiqué fait remarquer que la vaccination constitue le moyen le plus efficace de protéger ses personnes.

Pour qui le vaccin contre la grippe saisonnière est-il recommandé ?

Afin de préserver la santé des citoyens, poursuit le document, le ministère de la Santé recommande fortement la vaccination contre la grippe saisonnière aux groupes les plus à risque, à savoir :

les personnes de plus de 65 ans ;

les adultes et les enfants atteints de maladies chroniques : telles que les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le diabète, l’obésité, les maladies rénales, l’anémie ;

les femmes enceintes,

les professionnels de santé.

Le ministère rappelle également qu’il faut renouveler la vaccination chaque année, en particulier pour les individus qui risquent de développer des complications de santé, car le virus de la grippe évolue à chaque saison.

En outre, il faut savoir que le vaccin contre la grippe est disponible, gratuitement, dans les centres de vaccination des établissements publics de santé, ainsi que dans les pharmacies (la Caisse de sécurité sociale rembourse son achat pour les personnes âgées et les individus atteints de maladies chroniques).

Pour terminer, le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les mesures habituelles de prévention : lavage régulier des mains au savon, gel hydroalcoolique, limitation des contacts avec les personnes malades, port du masque, distanciation physique…