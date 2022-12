Grippe saisonnière en Algérie : un expert appelle à la vaccination

Après avoir enregistré une trêve temporaire de la propagation des maladies transmissibles parmi les citoyens et la baisse de la virulence du virus de la Covid-19 avec sa souche « Omicron », voici la grippe saisonnière qui frappe fort avec le début de la saison d’automne et se propage parmi les citoyens, ce qui a poussé les experts de la santé à tirer la sonnette d’alarme et à appeler les citoyens à se tourner vers la vaccination afin d’éviter tout autre scénario qui pourrait nous ramener à la case départ.

Le Dr Mohamed Yousfi, spécialiste des maladies transmissibles, estime le pic de propagation de la grippe saisonnière se fait durant ce mois de décembre, continuant de se propager jusqu’à fin mars de l’année prochaine, soulignant que » la situation est actuellement sous contrôle en raison de l’absence de cas graves nécessitant une hospitalisation. »

Le Dr Yousfi a poursuivi : « Ces cas graves nous amènent à parler de la campagne de vaccination qui a été lancée depuis le 15 octobre dernier », appelant les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies chroniques, les professionnels du secteur de la santé et le reste des travailleurs qui viennent en contact direct avec les citoyens, tels que les postiers, la protection civile et le personnel de sécurité, pour se rendre dans les hôpitaux et les cliniques à proximité pour se faire vacciner. »

Faut-il porter le masque ?

Commentant le fait que la plupart des citoyens ne portent pas de masques et ne respectent pas les mesures préventives, le même intervenant a déclaré : « Cela est dû à la culture de la société. Nous avons vécu l’expérience de la Covid-19, et tout le monde sait comment éviter l’infection, alors Je demande aux citoyens, en particulier ceux qui ont été infectés par le virus, de porter des masques et d’essayer autant que possible de s’isoler et d’éviter de se trouver dans les lieux publics, même si cela nécessite des absences au travail. »

Quant aux « citoyens qui n’ont pas encore été touchés par l’infection, ils doivent se faire vacciner, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes », ajoute le Dr Yousfi.

Le spécialiste a aussi mis en garde contre les citoyens envahissant les pharmacies afin d’acquérir au hasard des médicaments et des antibiotiques, ce qui conduit à créer une pénurie de certains médicaments, comme ce fut le cas lors de la propagation du Covid-19, et affecterait également la santé des citoyens car certains antibiotiques ne peuvent pas être pris sans consultation médicale.