Grippe saisonnière en Algérie : les mises en garde du ministère

Plusieurs établissements hospitaliers, mais aussi les officines privées, ont entamé la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Et ce, suite à l’acquisition de 2.5 millions de doses par l’institut Pasteur. Cette campagne de vaccination s’étalera jusqu’au mois de mars 2023.

En cette occasion et lors d’une conférence de presse, organisée au niveau du siège du ministère de la Santé, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé dans ce ministère, en l’occurrence Djamel Fourar, a tenu à souligner l’importance de cette campagne de vaccination. Et à mettre en garde contre une grippe saisonnière plus grave.

Le ministère de la Santé met en garde contre une grippe saisonnière plus grave

Selon Djamel Fourar, cette année, la grippe saisonnière pourrait être plus grave. C’est ce qu’indiquent plusieurs facteurs. À savoir, l’expérience des pays actuellement en hiver, tel que l’Australie et l’Islande, mais aussi le taux de prévalence.

D’où la nécessité de vacciner le plus grand nombre possible de citoyens. En particulier, les personnes vulnérables. Notamment, les plus âgées, les femmes enceintes et les malades chroniques. Par ailleurs, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère a insisté sur l’importance de sensibiliser le personnel médical et paramédical, en contact direct avec les malades, à la vaccination. En effet, cette dernière contribue à la prévention des contaminations de 35%.

De son côté, Faouzi Derar le directeur général de l’institut Pasteur, a, précédemment, fait savoir que le vaccin pour la grippe saisonnière est composée, cette fois-ci, de quatre souches virales. De manière à offrir une meilleure protection, pour les cas critiques et dangereux, mais aussi une couverture plus large contre ce virus.