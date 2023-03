Grille TV Ramadan 2023 : Ryad Aberkane aux commandes d’un programme musical

L’animateur algérien Ryad Aberkane s’apprête à se lancer dans une nouvelle aventure. En effet, le talentueux présentateur va animer une émission musicale pendant le mois sacré de Ramadan. Il est question de « Music Light Show ». Dans ce sillage, on notera que cette émission sera diffusée sur la chaîne arabophone Ennahar TV et mettra en vedette plusieurs artistes algériens, notamment des chanteurs.

Il convient de préciser également que cette bonne nouvelle a été dévoilée par le journaliste people Rabah Allaoua. Et ce, sur son compte Facebook officiel, suscitant ainsi beaucoup d’enthousiasme auprès des internautes en général et les fans de l’animateur susmentionné précisément.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que Ryad Aberkane est un animateur bien connu en Algérie que ce soit sur le petit écran ou bien sur les ondes de la radio. D’ailleurs, le producteur a animé plusieurs événements importants durant sa carrière. Et ce, grâce à sa grande expérience dans le domaine et son charisme sur la scène. Donc vous l’aurez compris, la nouvelle émission musicale de Ryad Aberkane devrait être très attendue par le public algérien, en particulier les amateurs de musique.

Ramadan 2023 : plusieurs émissions de divertissements sont attendues

Outre l’émission de Ryad Aberkane, plusieurs autres programmes intéressants seront diffusés sur les chaînes algériennes pendant le Ramadan. Par exemple, sur Ennahar TV, les téléspectateurs pourront regarder l’émission culinaire du chef Hichem Cook, ainsi que d’autres programmes populaires.

Sur Echorouk TV, l’émission culinaire de Chef Chahrazed sera également diffusée, offrant des recettes traditionnelles algériennes et d’autres recettes des quatre coins du monde aux téléspectateurs algériens. On citera également l’émission qui sera diffusée sur la chaîne culinaire Samira TV. En effet, le comédien Mohamed Bouchaib et sa femme présenteront un programme de divertissement, qui promet d’être amusant et divertissant pour toute la famille.