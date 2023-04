Grille TV – Ramadan 2023 : Reda city 16 répond aux critiques lancées contre sa série

Le producteur, rappeur et acteur Reda City 16 sort du silence et répond aux critiques qui ont entouré sa nouvelle série « Al Ikhtiyar Al Awal », diffusée durant ce mois de ramadan. En effet, plusieurs téléspectateurs ont exprimé leur déception en considérant que la série était d’un niveau modeste et ne répond pas à leurs attentes, en particulier compte tenu de la campagne de promotion soutenue qui a été menée par le producteur.

Notamment avec les clips de la chanteuse Kenza Morsli et du rappeur Flenn. En fait, Reda City 16 a également été critiqué pour le choix récurrent des mêmes acteurs, notamment Yasmine Amari, Kenza Morsli et sa fille Ania, dans ses productions ramadanesques.

Reda City 16 répond sans détours aux critiques

Par le biais d’une émission TV, Reda City 16 a saisi l’occasion pour répondre à ses détracteurs et expliquer sa vision artistique et créative derrière « Al Ikhtiyar Al Awal ». Tout d’abord, il a souligné que la série était le fruit d’un travail acharné et d’une équipe talentueuse, avec des efforts considérables déployés pour créer une production de qualité dans un court laps de temps pour répondre aux exigences des téléspectateurs.

Reda City 16 a également abordé la question des critiques négatives à son encontre, en exprimant son opinion sur certains plateaux télévisés qui sont, selon lui, payés pour propager de la haine envers des acteurs, des producteurs ou des projets. Il a souligné que certaines critiques étaient non constructives et que certaines personnes critiquent simplement pour le plaisir de critiquer, sans apporter de réels commentaires constructifs sur son travail.

« Ils parlent juste pour parler », a affirmé City 16, mettant en évidence que certaines critiques étaient infondées et ne contribuent pas à son amélioration en tant qu’artiste et producteur. Reda City 16 a montré une attitude résiliente face aux critiques qui ont été formulées à l’encontre de sa série. Il a souligné que les critiques négatives ne l’affectent pas dans sa détermination à continuer à créer et à innover dans ses projets.

Donc vous l’aurez compris, Reda City 16 a encouragé les autres producteurs à se différencier dans leur approche artistique et à ne pas craindre de sortir des sentiers battus. En effet, l’acteur vise à souligner l’importance de l’originalité et de la créativité dans l’industrie du divertissement, et a encouragé ses pairs à oser prendre des risques et à proposer des productions uniques et innovantes.