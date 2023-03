Grille TV Ramadan 2023 : Mohamed Reghis en fera finalement partie

À quelques semaines du début d mois sacré, les chaînes TV ont dévoilé les programmes qui seront diffusés durant tout le mois de ramadan. Cependant, l’acteur emblématique Mohamed Reghis était, jusque-là, absent des affiches de ramadan ! En effet, les téléspectateurs se sont habitués à la présence du mannequin dans des séries dramatiques.

Mais pour le coup, l’instgrameur prendra toutefois part à une sitcom. Il s’agit de “Yawmiyat Ailat Mesous”, produite par le réalisateur algérien talentueux Djaafar Gacem. Certainement, vous l’aurez compris, Mohamed Reghis va entamer une nouvelle aventure dans sa carrière. Voilà donc de quoi faire taire ses détracteurs.

Dans ce sillage, il convient de rappeler que le beau brun était aux commandes de la série Yema pendant trois saisons à côté de Mounia Benfeghoul et d’autres figures majestueuses de l’art algérien. À l’image de Sid Ali Agoumi et Malika Belaby . Malheureusement, il n’y aura pas une quatrième saison pour cette série.

En effet, depuis plusieurs mois, les acteurs de Yema ont fait cette annonce. Notamment, Amine Mimouni qui n’a pas hésité à répondre à cette question qui se répète souvent.

Mohamed Reghis et les critiques : une longue histoire

Vous n’êtes pas sans savoir que Mohamed Reghis est parmi les personnages les plus critiqués en Algérie ! Tantôt à cause de ses danses, tantôt à cause de son comportement, Reghis est souvent la cible de ses détracteurs ! De sa part, le mannequin n’hésite jamais à répondre aux critiques. Lui qui n’arrive pas encore à s’habituer aux critiques.

Hors de lui, Reghis a récemment publié une vidéo dans laquelle il a tout dit ! Très remonté contre les mauvais commentaires des internautes, celui qui possède une communauté de plus d’un million de followers sur Instagram a pété les plombs, voulant ainsi savoir pourquoi les internautes sortent toujours les griffes à son encontre !