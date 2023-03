Grille TV Ramadan 2023 : Malika Belbey partagera l’affiche avec Hakim Dekkar

L’actrice algérienne Malika Belbey est sur le point de faire une nouvelle apparition remarquée dans une sitcom très attendue pour le mois de Ramadan. Intitulée « Garajna », la sitcom réunira une pléiade de talents, dont le comédien talentueux Hakim Dekkar. Dans ce sillage, on notera que la série est produite par le réalisateur Hacene Meziani et elle sera diffusée sur l’ENTV. En tout cas, cette information a été dévoilée par le journaliste people Rabah Allaoua. Ce qui a suscité l’enthousiasme des fans de l’actrice susmentionnée.

Vous n’êtes pas sans savoir que Malika Belbey est une actrice majestueuse qui a déjà prouvé son talent dans de nombreuses séries dramatiques. Elle est notamment connue pour son rôle dans la série dramatique « Yemma ». Pour rappel, cette série a été diffusée durant le mois de Ramadan 2022. En effet, ladite série a rencontré un immense succès auprès du public algérien. Avec sa performance remarquable, Malika Belbey a su conquérir le cœur des téléspectateurs et devenir une figure incontournable du paysage audiovisuel algérien.

Les téléspctateurs algériens ont hâte de découvrir le nouveau rôle de Malika Belbey

La participation de l’actrice à « Garajna » est donc une nouvelle occasion pour elle de briller et de montrer toute l’étendue de son talent. Les fans de Malika Belbey ont déjà hâte de découvrir son nouveau rôle dans cette sitcom qui s’annonce très prometteuse. La série réunira en effet de nombreux talents du cinéma algérien, dont le comédien Hakim Dekkar, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses productions.

Produite par Hacene Meziani, comme on l’avait cité plus haut, « Garajna » promet d’être une série divertissante et riche, qui saura conquérir le cœur des téléspectateurs algériens. Effectivement, avec Malika Belbey dans un rôle principal, la sitcom ne manquera certainement pas d’attirer l’attention et de susciter l’enthousiasme des fans de l’actrice.