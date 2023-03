Grille TV Ramadan 2023 : la talentueuse Djamila Arras de retour

Les Algériens attendent avec impatience la diffusion des programmes télévisés spécialement conçus pour l’occasion du mois sacré. Et cette année, l’ENTV a annoncé qu’elle dévoilera les programmes qui seront diffusés durant le Ramadan lors d’une cérémonie qui aura lieu ce soir

Les téléspectateurs algériens pourront donc découvrir les programmes qui seront proposés sur la chaîne nationale pendant le mois sacré. Les attentes sont très élevées cette année, car les téléspectateurs espèrent des programmes de qualité qui sauront répondre à leurs attentes. Au grand bonheur des téléspectateurs algériens, l’actrice talentueuse Djamila Aras va faire son retour sur le petit écran cette année. Et ce, par le biais de la série : « Ain El Janna ». En effet, celle qui a interprété le rôle de Chafika a décidé de faire son retour, après une longue absence.

Donc vous l’aurez compris, le retour de Djamila promis sans aucun doute un programme de qualité. Hormis les séries et les feuilletons, permettent aux téléspectateurs de suivre des histoires captivantes tout au long du mois de Ramadan, les programmes de divertissement restent très prisés, notamment les émissions culinaires, les talk-shows et les jeux télévisés.

Les émissions religieuses auront également une place importante dans les programmes diffusés sur les chaînes algériennes. D’ailleurs, c’est le même cas pour les programmes religieux qui sont très attendus pendant le Ramadan, car ils permettent aux téléspectateurs de se plonger dans la spiritualité de cette période sacrée.

Ramadan 2023 : plusieurs stars feront leur apparition sur l’ENTV

Comme on l’avait susmentionné, une cérémonie sera organisée pour dévoiler les programmes qui seront diffusés tout au long du mois, et les téléspectateurs peuvent s’attendre à une programmation diversifiée. En effet, plusieurs acteurs connus feront leur apparition cette année sur le petit écran. Et ce, après une longue absence. Notamment Djamila Aras et Biyouna, qui ont déjà suscité l’excitation des fans de la télévision. On notera que Biyouna participera à une série intitulée Dama.

Cela en compagnie de plusieurs figures connues. À l’image de Aida Ababsa. Sans oublier, une autre production qui sera diffusée sur une autre chaine où Biyouna va prendre part à ce programme en tant qu’invité d’honneur. De sa part, Hocine Al Jijeli fera également son retour avec sa célèbre caméra cachée « Ma tazafouch alia », qui sera diffusée, pour le coup, sur l’ENTV. Dans le détail, cette émission de divertissement a toujours suscité l’enthousiasme du public, et cette année ne fera pas exception.

Par ailleurs, Malika Belbay et Hakim Dekkar participeront à une sitcom diffusée sur l’ENTV, dont le titre n’a pas encore été révélé. La participation de ces deux acteurs promet de faire de cette sitcom l’une des plus populaires du Ramadan. En somme, les téléspectateurs algériens peuvent s’attendre à un Ramadan riche en divertissement et en programmes captivants.