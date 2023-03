Grille TV – Ramadan 2023 : Hicham cook de retour au petit écran

Le mois de Ramadan est l’occasion pour de nombreux chefs culinaires de présenter leurs créations culinaires aux téléspectateurs. Cette année, la chaîne Ennahar TV a choisi Hicham Cook, le chef algérien talentueux, pour animer une émission culinaire durant ce mois sacré.

Sans grande surprise, cette annonce a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les internautes, spécialement les femmes aux foyers qui peuvent reproduire les recettes du chef ou même s’inspirer de ses créations culinaires pour préparer de nouveaux plats à leur famille durant le mois béni.

Bien que ce soit la première fois qu’il présente une émission culinaire sur Ennahar TV, Hicham Cook a déjà une expérience dans ce domaine. En effet, le youtubeur n’est pas un novice en la matière. Lui qui a déjà présenté une émission de ce genre sur la chaîne culinaire Samira TV, qui a été un grand succès.

Hicham cook : d Youtube au petit écran

Dans ce sillage, il convient de rappeler que Hicham Cook s’est fait connaître auprès du public algérien à travers ses vidéos sur YouTube. En effet, il a entamé sa carrière sur les réseaux sociaux en partageant plusieurs recettes délicieuses sur sa chaîne. Après avoir atteint un certain nombre d’abonnés, Hichem a élargi sa présence en s’attaquant à d’autres réseaux sociaux, notamment Instagram.

Aujourd’hui, le chef talentueux possède une communauté de plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube et plus d’un million sur son compte Instagram. Sa notoriété lui a permis d’ouvrir son propre restaurant qui a rencontré un grand succès auprès des gourmands algériens.

Malgré les obstacles qui ont entravé son chemin, notamment l’incendie qui s’est déclenché au sein de son restaurant en juin 2022, le célèbre chef algérien continue son parcours, épaulé par ses fans. Effectivement, sa passion pour la cuisine et sa persévérance sont les clés de son succès.