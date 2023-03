La série algérienne dramatique « Eddama » a fait sensation dès sa sortie, avec un premier épisode diffusé le premier jour du Ramadan qui a rapidement suscité l’intérêt des téléspectateurs algériens. Avec plus de deux millions de vues en moins de 48 heures sur YouTube, le premier épisode est rapidement devenu le numéro 1 des tendances en Algérie, ce qui témoigne de l’énorme succès qu’a rencontré “Eddama”.

Dans le même sillage,on notera que le deuxième épisode, diffusé le lendemain à 22h, a atteint un nombre record, avec 937.000 vues en moins de 24 heures. Avec une histoire captivante, la série susmentionnée a fait une entrée remarquable sur la scène télévisée algérienne. En effet, les réseaux sociaux ont également été inondés de commentaires positifs sur la série, soulignant l’importance de son histoire, qui reflète parfaitement la réalité de la société algérienne et les problèmes quotidiens rencontrés par le peuple algérien.

À vrai dire, le casting de « Eddama » a visiblement été un facteur clé de son succès. Et ce, avec la présence de grandes figures comme Mustapha Laribi, Rym Takoucht, Biyouna et Boualem Benani. Sans oublier, l’acteur prometteur Abdelkarim Derradji « Krimou » qui a brillamment interprété son rôle, attirant l’attention du public.

Il convient de noter que les prochains épisodes de la série verront l’apparition d’autres acteurs non moins importants, à l’image de Hassen Benzerari, Fouad Zahed, Abdelkrim Bribar et Naser eddine Djoudi.

Eddama : zoom sur l’histoire de la série

L’histoire de la série « Eddama » se déroule dans l’un des quartiers populaires de Bab El Oued et met en avant, jusqu’à présent, deux familles dont les valeurs ne convergent pas dans le même sens. La première famille est composée de Biyouna, une femme qui rencontre un problème de santé. Biyouna est la mère de Allem (Mustapha Laribi) et Reda (Krimou Derradji).

Il convient de noter que Mustapha Laribi est un homme d’affaires qui entreprend des affaires suspectes, sachant que son frère Krimou est un trafiquant de drogue. D’autre part, la deuxième famille est composée de Rym Takoucht, qui est mariée avec Redouane Merabet. Le couple a deux enfants, dont l’un a été la cible de Krimou qui essaie de l’attirer vers le monde de la drogue en lui promettant de grandes sommes d’argent.

De ce fait, les deux parents entrent en conflit avec Allem et son frère, dans le but de préserver leurs valeurs et leur enfant. Il est important de souligner que le mari de Rym Takoucht a refusé à plusieurs reprises l’offre de travail proposée par Mustapha Laribi en raison de ses activités suspectes. Sachant que les problèmes entre les deux hommes, qui sont également des voisins, remontent à plusieurs années. Donc vous l’aurez certainement compris, Eddama promet de nombreux rebondissements dans les prochains épisodes !