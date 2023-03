Grille TV Ramadan 2023 : drame, comédie, caméra cachée… Il y en aura pour tous les goûts

Qui dit ramadan dit soirées ramadanesques, et qui dit soirées ramadanesques dit programmes TV ! À l’approche du mois sacré, les chaînes TV ont dévoilé leurs programmes. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette année sera exceptionnelle en matière de production.

De la comédie aux séries dramatiques, les téléspectateurs algériens auront droit à un programme diversifié et riches en rebondissements. D’autant plus que de grandes figures vont faire leur retour cette année sur le petit écran. À l’image de la talentueuse comédienne Biyouna et de la majestueuse actrice Bahia Rachedi. De ce fait, on vous expose dans cet article, quelques programmes prévus pour ce mois sacré. Ainsi que les chaînes qui diffuseront ces programmes.

Séries dramatiques : le grand retour de Biyouna

En ce qui concerne les séries dramatiques pour cette année, trois grandes productions ont été dévoilées. Il est question de « Dama », « Harat Chouhadaa » et « Bent el Bled 3 ». La série Dama a déjà fait un grand buzz sur les réseaux sociaux. Et ce, suite à la participation de la talentueuse Biyouna qui a opté, pour le coup, pour un rôle un peu différent. On notera que plusieurs autres figures emblématiques ont pris part à ce projet.

À l’instar de Mustapha Laribi et Mourad Khan. Il convient de préciser que cette série, produite par Yahia Mouzahem, sera diffusée sur l’ENTV. Par ailleurs, si le retour de Biyouna sur le petit écran a fait le buzz, le retour de Bahia Rachedi est tout aussi important. En effet, celle qui a participé au film “Deux femmes” va faire son retour par le biais de la série “Harat Chouhadaa”.

Effectivement, la production raconte une histoire qui a eu lieu durant la période de la colonisation française. Selon les révélations du journaliste people Rabah Allaoua, Zoubir Belhor, Thinhinane et Asma Mahdjane ont également pris part à ce projet. Sachant que celui-ci sera diffusé sur l’ENTV. En ce qui concerne la troisième partie de Bent El Bled, on notera que le tournage a pris fin, il y a quelques semaines maintenant.

Les acteurs seront les mêmes que ceux de l’année dernière. Cependant, la série va connaître l’apparition de Mounia Benfeghoul, durant les derniers épisodes. On précisera que Bent El Bled sera diffusé sur une chaîne privée.

Comédie – Ramadan 2023 : Ailat Messous et El Batha deux sitcoms pour les soirées ramadanesques

Entre drame et comédie, la série El Batha est parmi les séries prometteuses pour ce ramadan. En effet, cette série parle de la vie des riches et des pauvres en Algérie, dans une approche pleine d’humour. Cette série a connu la participation de Nabil Assli, Sarah Lalama, Nassim Haddouche, ainsi que Aida Ababssa et Yasmine Abdelmoumene.

En ce qui concerne Ailat Mesous, produite par le talentueux réalisateur Djaffer Gacem, cette série aborde des problèmes de la société algérienne. Ont participé à ce projet Athmane Bendaoud, Asma Mahdjane, Romaissa Ghazali et Samia Meziane.

Caméra cachée : voici les programmes prévus pour ce ramadan

Les programmes de caméra cachée font souvent polémiques entre les téléspectateurs. En effet, plusieurs programmes n’étaient pas au goût des téléspectateurs. De ce fait, ceux-ci n’ont pas hésité à sortir les griffes à l’encontre de ces programmes. Tantôt à cause des invités, tantôt à cause du sujet traité, les internautes n’hésitent jamais à faire le point sur les réseaux sociaux.

Pour le coup, deux programmes de caméras cachées, très appréciés par le public algérien font leur retour. Il s’agit du caméra cachée de Hocine El jijeli. Ainsi que Salim Halimouche qui va présenter un autre concept, après le succès qu’a eu son programme (Arsi Annulé), l’année dernière.