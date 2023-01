Grève surprise Algérie Poste : la direction générale réagit

La direction générale d’Algérie Poste a déposé une plainte auprès de la justice pour briser la grève surprise des employés d’Algérie poste, annoncée ce samedi. Rappelons que cette grève n’a pas été précédée d’une notification, comme le stipule la loi. On notera également que ce mouvement de protestation a eu lieu en coïncidence avec le versement de l’allocation chômage. De ce fait, la direction générale d’Algérie poste n’a pas tardé à réagir.

Et ce, en déposant une plainte auprès de la justice, comme on l’avait susmentionné. En effet, il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar. En entamant cette grève, les principaux concernés n’ont pas fixé la date de la fin de ladite grève. Donc elle sera illimitée.

Chose qui peut entraver les intérêts de l’ensemble des citoyens algériens qui ont massivement dénoncé cet acte. Notamment sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, même l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) était du même avis.

Voici les revendications des grévistes d’Algérie Poste

Par le biais de ce mouvement de protestation, les employés d’Algérie Poste veulent revendiquer un certain nombre de droits. Notamment, une augmentation des salaires, de l’allocation de rémunération individuelle et collective et la prime annuelle de rémunération. On citera également l’accord de deux jours de repos par semaine pour chaque employé. Ainsi que le versement de la prime du Covid-19.

L’ensemble des employés qui sont en grève depuis ce samedi 28 janvier 2023 ont revendiqué la liberté syndicale. En effet, les grévistes aspirent à pouvoir construire un mouvement syndical. Étant donné qu’il s’agit d’un droit garanti par la constitution algérienne.

Grève Algérie Poste : le directeur général d’Algérie poste donne plus de détails

Selon Louai Zaidi, le directeur général d’Algérie Poste, l’arrêt de travail enregistré au niveau des bureaux d’Algérie Poste n’est pas une grève. Selon lui, cet arrêt soudain ne correspond pas au droit de grève qui est réglementé. Le même responsable a fait savoir que les parties qui ont poussé les employés d’Algérie Poste à cet acte seront exposées à une poursuite judiciaire. D’autant plus, que cet acte était en coïncidence avec le versement de l’allocation chômage. Dans le même sillage, Zaidi a indiqué que le taux de réponse à cette grève a été estimé à 15 %.