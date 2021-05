Gréve secteur Éducation : Le ministère lance un appel aux syndicats

Le ministère de l’Éducation nationale a appelé les syndicats du secteur à revenir sur la décision d’organiser un rassemblement mercredi devant son siège, exigeant que ces derniers se conforment à la décision du tribunal de première instance.

Un communiqué du ministère a déclaré qu’ils sont surpris par les appels lancés par certaines organisations syndicales appelant à tenue d’un mouvement de protestation et au boycott de l’encadrement des examens officiels.

Le ministère a souligné que ce comportement perturberait le travail du secteur de l’éducation et «hypothéquerait le sort des élevés qui sont sur le point d’entamer les examens officiels », ajoute le communiqué.

Le ministère de l’Education nationale a mis en garde contre les conséquences d’appeler certains syndicats à organiser des mouvements de protestation et à boycotter les examens de fin d’année, ce qui « torpillerait les efforts d’une année scolaire complète » et « saperait les efforts visant à assurer les préoccupations du partenaire social pour le secteur ».

Le communiqué du ministère a expliqué l’appel au rassemblement coïncide avec le début de rencontres bilatérales entre le ministère et les partenaires sociaux afin de répondre aux exigences sociales et professionnelles des membres du secteur, le ministère a noté que les efforts se poursuivent « dans le cadre du principe de partenariat social et de l’incarnation des directives de la plus haute autorité du pays », en organisant une série de réunions prévues du 17 au 29 mai, pour répondre aux revendications sociales et professionnelles des membres du secteur, « le ministère a été surpris par les appels de certaines organisations syndicales à organiser des mouvements de protestation et à boycotter tout travail administratif et les examens officiels pour la fin de l’année scolaire ».

À partir de là, le ministère a appelé tous les syndicats signataires du communiqué daté du 18 mai 2021 à se conformer à l’ordonnance urgente rendue par le tribunal administratif, qui prévoit la suspension de l’organisation de la manifestation devant le ministère de l’Éducation ce mercredi, le 26 mai à 11 heures, et toute action qui perturberait le travail du secteur Éducation, qu’elle soit pédagogique ou administrative.

Les mises en garde du ministère

Ainsi le ministère a mis en garde contre la « violation de la bonne conduite et de la fonction publique régulière et du service éducatif » d’une part et « saper tous les efforts et efforts visant à garantir de manière optimale les préoccupations et les exigences du partenaire social et la violation des lois de la République en vigueur à cet égard » d’autre part.

En conséquence, la tutelle appelle tous ses employés et travailleurs à « se présenter comme une seule classe unifiée pour respecter l’autorité de l’État conformément aux lois et règlements applicables », ainsi qu’à « être vigilants et prudents et à ne pas être attirés par les appels susmentionnés ».

En conclusion, le ministère a renouvelé son « engagement à aller de l’avant, sous la supervision des autorités suprêmes du pays, à poursuivre un dialogue sérieux et sincère avec tous les partenaires sans exclusion ni discrimination »