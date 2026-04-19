Grève nationale le 20 avril ? L’UGTA met fin à la rumeur

Un simple document diffusé en ligne a suffi à semer le doute. Présenté comme un appel officiel à une grève nationale, il a rapidement circulé sur les réseaux sociaux avant d’être formellement démenti par l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA).

Face à ce qu’elle considère comme une tentative de manipulation, la centrale syndicale est sortie de son silence avec une mise au point ferme et des mesures concrètes.

UGTA : un démenti catégorique face à un appel à la grève « fabriqué »

La réaction de l’UGTA ne s’est pas fait attendre. Ce samedi, à l’Université d’Alger 3, le secrétaire général Amar Takdjout a rejeté sans ambiguïté l’authenticité du document en circulation.

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Ce texte, largement relayé en ligne, appelait à une grève nationale illimitée à partir du lundi 20 avril 2026, en ciblant les personnels des corps communs. Pour l’UGTA, il ne fait aucun doute, il s’agit d’une « lettre forgée de toutes pièces ».

L’organisation insiste sur un point central : ce document « ne reflète en rien ses positions ni ses modes d’action ». Elle rappelle que ses décisions ne transitent jamais par des canaux informels ou anonymes.

Pourquoi une grève ne peut pas être décidée de cette manière ?

Pour appuyer son démenti, Amar Takdjout a détaillé le fonctionnement interne de l’UGTA lorsqu’il s’agit d’un recours à la grève.

« La grève n’est pas une décision que l’on prend via une lettre anonyme ou de manière soudaine, mais le résultat d’un parcours syndical intégré », a-t-il expliqué.

Ce processus repose sur plusieurs étapes structurées :

Concertation directe avec les travailleurs concernés

Réunions formelles au sein des structures syndicales

Présentation claire des revendications et des enjeux

L’absence totale de ces éléments dans le document diffusé a renforcé les soupçons de falsification.

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UGTA : des poursuites judiciaires pour contrer la désinformation

L’UGTA qualifie cet épisode de « tentative de désinformation » visant à semer la confusion dans les milieux professionnels et syndicaux.

Face à la gravité des faits, l’organisation annonce le lancement de procédures judiciaires. Elle compte identifier :

Les auteurs du document

Les personnes impliquées dans sa diffusion

Les relais ayant contribué à amplifier la rumeur

L’objectif est ainsi de protéger la crédibilité de la centrale syndicale et de préserver les droits des travailleurs face à des informations trompeuses.

Vigilance recommandée et rappel du rôle du dialogue social

Au-delà de la réaction immédiate, l’UGTA a tenu à rappeler ses principes. Elle souligne que la grève reste un droit reconnu, mais qu’elle constitue un recours encadré par des règles strictes.

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Le secrétaire général réaffirme son attachement au dialogue comme voie privilégiée pour traiter les préoccupations socio-professionnelles. Selon lui, toute initiative non structurée peut nuire à la fois aux travailleurs et à l’équilibre des institutions.

La centrale syndicale appelle enfin à la vigilance, invitant les travailleurs à se référer uniquement aux communications officielles et à ne pas céder aux informations non vérifiées.