Grève en France : Transavia annule plusieurs vols vers l’Algérie

En raison du mouvement social en France, la direction de l’aviation civile demande encore une fois de réduire le volume de leurs vols depuis et vers la France. Pour ce lundi 27 mars, le trafic aérien enregistrera une nouvelle fois des perturbations.

L’intersyndical ne compte pas s’arrêter à cette journée du lundi. En effet, la direction de l’aviation civile en France a également annoncé la prolongation de ce mouvement de grève pour le mardi et mercredi 28, et 29 mars 2023. Les aéroports qui vont être impacté par ce mouvement social, sont ceux de Paris, Orly, Marseille, Bordeaux et Toulouse.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel des 28 et 29 mars 2023. pic.twitter.com/0buklvMtw6 — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 24, 2023

Transavia annonce l’annulation de plusieurs vols vers l’Algérie

En raison de l’appel national pour la grève, et conformément à la demande de la direction de l’aviation civile en France, la compagnie low cost Transavia est contrainte de précéder à l’annulation de plusieurs vols depuis et vers la France.

Parmi ces derniers, des vols programmés par ce transporteur aérien depuis et vers des aéroports algériens, pour ce lundi 27 mars 2023. Sont concernés par ces annulations, les vols suivants :

Le vol TO7250, programmé au départ de Paris Orly vers Oran ;

Le vol TO7298, au départ de Paris Orly et à destination de Tlemcen ;

La liaison TO7264, prévue depuis Paris Orly vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger ;

Le TO7251 programmé depuis l’aéroport d’Oran vers Paris Orly ;

Le vol TO7299 affiché au programme de l’aéroport de Tlemcen vers Paris Orly ;

Et enfin, le vol TO7265, programmé au départ de l’aéroport d’Alger vers Paris Orly.

Par ailleurs, Transavia informe que les passagers concernés par ces vols recevront un SMS les informant de ces perturbations. Dans son communiqué, elle annonce également que le reste de son programme sera maintenu. Mais des retards ne sont pas à exclure.

