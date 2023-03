Grève en France : nouvelles annulations de vols chez Air Algérie

Les syndicats en France ont précédemment annoncé une grève sans précédent qui risque de geler plusieurs secteurs d’activités en France. Le transport aérien et maritime des voyageurs est l’un de ces secteurs qui ont connu de fortes perturbations.

Pour rappel, dans un précédent communiqué, la direction de l’aviation civile en France a demandé aux compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols de 20% voire de 30% au niveau de certains aéroports français. Par ailleurs, la grève qui a débuté le 6 mars derniers se poursuit avec deux jours de plus.

France : le transport aérien toujours en grève

Dans un nouveau communiqué, la direction de l’aviation civile en France revient pour demander aux différentes compagnies aériennes desservant le pays de maintenir le rythme annoncé en début de cette semaine. Notamment de réduire le volume des vols de 20% au départ de l’aéroport de Paris CDG et de 30% depuis et vers les aéroports de Paris Orly, Beauvais, Lyon, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et Montpellier.

Pour rappel, durant les précédents jours de cette grève, Transavia a annoncé l’annulation de 11 vols vers l’Algérie. De même qu’Air Algérie, qui a prévu l’annulation de plusieurs vols pour les journées du 7 et du 8 mars 2023. Mais aussi, le transfert de certains de ces passagers vers de nouveaux vols.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 7 au 10 mars 2023. pic.twitter.com/GFEj6PA5of — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) March 8, 2023

Prolongation de la grève en France : Air Algérie annonce de nouvelles annulations

Encore une fois, la compagnie Air France a fait savoir qu’elle assurera 8/10 de ses vols durant ses journées de grève. Par ailleurs, son communiqué précise que les clients concernés par les annulations seront informés par SMS ou e-mail.

Sur le site des deux aéroports parisiens, on peut constater l’annulation de quelques vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. À savoir :

Le vol AH1013 reliant entre Paris CDG et Alger, prévu pour ce 9 mars à 20 h 35 ;

Le vol AH 1008 prévu pour le 9 mars, entre Alger et Paris Orly, à 20 h 55 ;

Le vol AH 1008 au départ de l’aéroport d’Alger vers Paris Orly, programmé pour le 10 mars à 20 h 55 ;

Le vol AH 1009 depuis Paris Orly vers Alger, prévu également pour le vendredi 10 mars à 7 h 40.

Dans un nouveau communiqué publié sur sa page, Air Algérie informe que certains de ces vols depuis et vers la France connaitront des perturbations, voire des annulations. Air Algérie précise que ces annulations sont causées par la prolongation de la grève de la fonction publique en France, pour les journées du 9, 10 et 11 mars 2023.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale invite ses voyageurs impactés par ces annulations de se rapprocher d’une Agence AH ou de contacter son Call Center.

بيان 09 مارس 2023.

Communiqué du 09 Mars 2023. pic.twitter.com/lu6u4DGvW6 — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 9, 2023

