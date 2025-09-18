Grève en France : faut-il craindre des perturbations sur les vols vers l’Algérie ?

Alors que la période estivale vient à peine de s’achever, les voyageurs depuis et vers la France se préparent à d’importantes perturbations du trafic aérien sur fond de contestation sociale à l’hexagone. En raison du mouvement de grève de ce jeudi 18 septembre, la DGAC a informé que des retards de vols sont à prévoir sur l’ensemble du territoire français.

De nouvelles grèves et manifestations sont prévues ce jeudi 18 septembre 2025 dans toute la France, à l’appel des syndicats. Ce mouvement social fait suite à celui du 10 septembre dernier, lancé sur les réseaux sociaux et baptisé « Bloquons tout ».

De son côté, la direction générale de l’aviation civile en France a alerté que des retards risquent de perturber le trafic aérien dans toute la France.

Quel impact sur les vols France – Algérie ?

Le communiqué de la Direction de l’aviation civile en France (DGAC) informe les passagers aériens que des retards sont à prévoir dans les aéroports français, ce jeudi 18 septembre 2025. Ces perturbations sont causées par le mouvement social interprofessionnel et qui touche plusieurs secteurs d’activités dans le pays.

De leur côté, les aéroports français ont réajusté leurs programmes de vols, minimisant les risques de retards et de perturbations. Concernant les vols à destination de l’Algérie, aucune compagnie aérienne n’a annoncé d’annulations de leurs liaisons. Cependant, des retards sont à surveiller.

La DGAC conseille vivement aux passagers de se rapprocher de leurs compagnies aériennes pour obtenir des informations précises sur l’état de leur vol.

La grève des contrôleurs aériens reportée

Le syndicat principal des contrôleurs aériens français a décidé de reporter la grève qui était initialement prévue pour ce jeudi 18 septembre 2025. Cette décision a été prise, car le syndicat n’a pas réussi à établir un dialogue avec le gouvernement pour négocier ses revendications.

Cependant, le syndicat a annoncé qu’il prévoit de mener une nouvelle grève du 7 au 9 octobre 2027 pour continuer à faire pression sur le gouvernement français.

Par ailleurs, après avoir levé le préavis de grève pour ce 18 septembre, le syndicat a déposé un nouveau préavis de grève de trois jours, du 7 au 9 octobre 2025. Cette stratégie est une pratique habituelle pour le syndicat, qui a l’habitude de commencer par une grève d’un jour, puis d’organiser une autre de trois jours peu de temps après.

Rappelons, ce n’est pas la première fois que ce syndicat organise ce genre de grève. Lors du mouvement du 3 et 4 juillet derniers, la grève des contrôleurs aériens a causé l’annulation de 3 000 vols et des retards, affectant les voyages de centaines de milliers de passagers en France.

