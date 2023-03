Grève en France : Corsica Linea annule des traversées vers l’Algérie

L’interminable mouvement de grève se poursuit en France. En effet, une nouvelle journée de grève a été fixée pour le 15 mars prochain, soit le jour où les sénateurs se réuniront pour tenter de trouver un accord pour cette problématique de la réforme des retraites.

Mais, qui dit mouvement de grève dit perturbations dans le secteur des transports en France. Comme nous l’avons déjà vu lors des précédentes grèves, plusieurs vols depuis et vers la France ont été annulés et plusieurs traversées maritimes ont été reportées.

Traversées France – Algérie : Corsica Linea annonce de nouvelles annulations

Dans un communiqué, publié en ce 13 mars 2023, la compagnie maritime française Corsica linea vient de faire part de l’annulation de ces voyages vers l’Algérie, prévus pour cette journée de grève. Sont concernées par ces annulations les traversées entre le port de Marseille et celui d’Alger.

En effet, selon ce communiqué de Corsica Linea les traversées annulées sont :

La traversée Marseille – Alger : prévue pour le 14 mars 2023 ;

La traversée du retour au départ d’Alger vers Marseille, programmée pour le 15 mars 2023.

Par ailleurs, la compagnie corse informe qu’une compagne de SMS a été lancée pour informer l’ensemble des voyageurs concernés par ces deux voyages. Pour rappel, ces annulations sur la ligne France – Algérie s’ajoute une large liste de perturbations annoncée par Corsica Linea pour ses traversées vers Bastia, Ajaccio, Propiriano et l’île-Rousse.

Corsica Linea lance son programme estival vers l’Algérie

En dehors de ce mouvement de grève et ces annulations, il importe de rappeler que Corsica Linea a précédemment annoncé l’ouverture des ventes de ses traversées vers l’Algérie prévue pour l’été 2023.

Le programme prévu par Corsica Linea pour desservir l’Algérie s’annonce assez riche en nouveauté. Notamment en termes de destination et de tarifs. En effet, la compagnie corse prévoit d’assurer la desserte des ports d’Alger, de Bejaia et de Skikda. Et ce, au départ du port de Marseille. Niveau tarifs, la compagnie française propose un tarif spécial pour les familles qui souhaitent découvrir l’Algérie durant les vacances d’été 2023.

