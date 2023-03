Grève en France : Algérie Ferries reporte ses traversées

Le mouvement contre la réforme des retraites s’intensifie en France, et les grèves se multiplient cette semaine, et le transport aérien et maritime des voyageurs s’annonce perturbé pour cette semaine. En effet, en plus de Corsica Linea qui a précédemment annoncé plusieurs modifications de son programme, la compagnie nationale maritime, Algérie ferries, a également effectué quelques changements dans son programme des traversées.

Algérie ferries n’a pas fait d’annonce concernant ces changements sur son site officiel. Cependant, ses clients, concernés par les voyages impactés par la grève en France, ont été informés de ces changements via des SMS.

Traversées vers la France : Algérie ferries change son programme

En effet, de nombreux voyages entre le port d’Alger et celui de Marseille sont concernés par ces changements de dates. Pour rappel, ces modifications interviennent suite au mouvement de grève en France. Les traversées impactées sont donc celles du :

La traversée Marseille – Alger prévue pour ce 22 mars à 16 h est reportée pour le 24 mars à 12 h 00 ;

Alger – Marseille, initialement programmée pour le 23 mars, a été reportée pour le 25 mars ;

Le voyage Marseille – Alger prévu pour le 25 mars à 12h 00 a été reprogrammé pour le lendemain le 26 mars ;

Alger – Marseille, prévu pour le 26 mars 2023, est reporté pour le 27 mars 2023.

Algérie Ferries : 50 % de réduction pour le Ramadan 2023

Dans un autre dossier, la compagnie maritime nationale a précédemment annoncé l’application de 50% de réductions sur ses tarifs de voyages. Une initiative qui vient en application aux instructions du président Abdelmadjib Tebboune. Qui a ordonné la réduction des frais de voyages maritimes et aériens pour permettre aux membres de la diaspora de passer le Ramadan en Algérie.

Ainsi, pour profiter de ces promotions, les clients d’Algérie Ferries sont appelés à se rapprocher de ces agences en France pour réserver leurs billets. Notamment celles de Lille, Lyon et de Marseille.

Réduction exceptionnelle de 50% accordée sur la billetterie à destination d’Algérie pour des voyages à effectuer durant le mois sacré de Ramadhan et les jours de l’Aid El fitr pic.twitter.com/0V6EVRH2sV — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) March 21, 2023

