Grève en France : Air Algérie et Transavia annoncent des annulations

Pour les journées du 7 et 8 mars prochains, le trafic aériens en France se prépare pour réduire le volume des vols depuis et vers de nombreux aéroports français. En effet, la direction générale de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire le nombre de liaisons aériennes au départ des aéroports de Paris CG et d’Orly. Mais aussi depuis Nantes, Lyon, Beauvais, Lille, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

SUr les programmes de plusieurs aéroports français, il est possible de constater l’annulation de quelques vols à destination du territoire national. Notamment ceux de la compagnie Air France.

Transavia annule 10 vols vers l’Algérie

Conformément à la demande de l’aviation civile, la compagnie low cost est contrainte de procédé à l’annulation de plusieurs vols depuis et vers la France, programmes entre le 7 et le 9 mars 2023. Parmi ces derniers figurent 10 liaisons à destination de l’Algérie.

En effet, en raison de ce nouveau mouvement de grève. Transavia a annoncé l’annulation des vols suivants, pour la journée du 7 mars 2023 :

Le vol 7250 entre Paris-Orly et Oran, prévu à 6 h 40 ;

Le vol retour, 7251, Oran – Paris Orly, prévu à 10 h 25 ;

Le vol 7268 prévu à 16 h 05, au départ de Paris Orly vers Alger ;

Le vol 7336 programmé entre Montpellier et Alger à 16 h 35 ;

Le vol 7328 reliant entre Lyon et Bejaia prévu à 17 h 45 ;

Le vol 7269, entre Alger et Paris Orly prévu à 19 h 30 ;

Le vol 7337, au départ d’Alger vers Montpellier, prévu à 19 h 35 ;

Le vol 7329 reliant entre Bejaia et Lyon, prévu à 20 h 55.

Pour le 8 mars 2023, Transavia prévoit ces annulations qui suivent :

Le vol 7240, entre Paris Orly et Constantine, prévu à 6 h 20 ;

Le vol 7241, au départ de Constantine vers Paris Orly, programmé à 10 h 05.

Air Algérie annonce plusieurs annulations

Dans ce même sillage, la compagnie aérienne nationale vient d’annoncer des perturbations dans son programme. Dont des annulations prévues pour les journées du 7 et 8 mars 2023. Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale informe que les passagers de certains vols annulés seront transférés vers d’autres vols. Les liaisons concernées sont les suivantes :

Les passagers du vol AH 1009 du 07 Mars seront transférés sur le vol AH 1011 prévu pour le 07 Mars ;

Les passagers du vol AH 1215 du 07 Mars seront transférés sur le vol AH 1013 programmé pour le 07 Mars ;

Les passagers du vol AH 1231 du 08 Mars seront transférés sur le vol AH 1003 prévu pour le 08 Mars ;

Les voyageurs du vol AH 1214 du 08 Mars seront transférés vers le AH 1506 du 08 Mars prochain ;

Les passagers du vol AH 1215 du 08 Mars seront transférés sur le vol AH 1507 du 08 Mars 2023 ;

Les passagers du vol AH 1009 du 08 Mars seront transférés vers le vol AH 1011 du 08 Mars ;

Les passagers des vols AH 1022/23 du 08 Mars seront transférés sur les AH 1020/21 respectivement ;

Les voyageurs du vol AH 1231 du 09 Mars seront transférés sur le AH 1003 du 09 Mars 2023.

Air Algérie informe également que les voyageurs concernés par certains vols prévus pour le 7 mars 2023 ne sont pas concernés par les transferts. Il s’agit des vols : AH1062/63, AH1214, AH1230, AH1008, AHT108/09, AH6212/13, AH1460/1155/1154/1461, AH1068/69 et le AH1024.

En revanche, pour la journée du 8 mars 2023, Air Algérie annonce l’annulation des vols AH1230, AH1112/13, AH1144/45, AH1080/81 et le AH1025, sans transfert de passagers. Dans ce sillage, Air Algérie invite les voyageurs concernés par ces rotations de prendre attache avec son Call Center.

Communiqué du 06 Mars 2023. pic.twitter.com/4wca08oJpv — Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 6, 2023

