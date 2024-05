Grève des contrôleurs aériens : vers un nouveau weekend chaotique en France

Après les perturbations du weekend noir dernier, le prochain ne s’annonce pas nécessairement meilleur pour les voyageurs qui prévoient de se déplacer depuis et vers les aéroports français. Le syndicat des contrôleurs aériens qui avait appelé à la grève a décidé de reconduire le préavis jusqu’au 7 juin 2024.

Pour mémoire, la semaine dernière, les voyageurs qui partaient depuis l’aéroport de Paris-Orly ont eu la fâcheuse surprise de constater l’annulation de 70 % des vols programmés le weekend dernier, par les compagnies aériennes desservant la France.

Vers une nouvelle grève des contrôleurs aériens en France

En effet, l’USAC-CGT, l’Union syndicale de l’Aviation Civile- CGT, a décidé de renouveler son préavis de grève du 31 mai au 07 juin. Et ce, après la grève massive des contrôleurs aériens du mois d’avril et celle du weekend dernier qui a causé l’annulation d’une centaine de vols.

Ce nouveau mouvement de grève est motivé par le manque d’effectif, dans ce secteur, qui profile dans les tours de contrôle à l’horizon de 2027. Par ailleurs, l’USAC-CGT a décidé de reconduire ce mouvement de grève pour une période de longue durée partant du 31 mai jusqu’au 7 juin 2024.

Dans ce sillage, on parle des salariés du centre en route de la navigation aérienne nord, qui comprend les lignes au départ et à l’arrivée des aéroports Paris CDG, Paris – Orly et Beauvais.

Quelles conséquences pour ce nouveau mouvement de grève ?

Rappelons, la semaine dernière, suite à l’annonce de la direction générale de l’aviation civile de l’annulation de 70% des vols programmés, Air Algérie était parmi les transporteurs aériens impactés par ces annulations. Et avait annulé des perturbations dans son planning.

En revanche, à l’heure d’écrire ces lignes, on ne connaît pas encore quel impact aura ce mouvement de grève sur les opérations aériennes. Mais les voyageurs depuis et vers la France risquent de voir leurs programmes chamboulés.

À LIRE AUSSI :

>> Vols Espagne – Algérie : la low cost Vueling casse les prix pour juin 2024

>> Transport de bagages : Algérie Ferries met en garde ses voyageurs