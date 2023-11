Grève des contrôleurs aériens en France : plusieurs vols vers l’Algérie annulés

En ce lundi 20 novembre, les contrôleurs aériens en France ont entamé une nouvelle journée de grève, pour dénoncer une loi pour les grévistes qui oblige ces contrôleurs à signaler leur participation à un mouvement social 48 heures à l’avance.

Par ailleurs, suite au préavis de grève déposé mercredi dernier par plusieurs associations syndicales, la direction générale de l’aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols, au départ de quatre aéroports français.

#Perturbations | Mouvement social national du 20 novembre 2023. pic.twitter.com/3vP6XDIhgz — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) November 16, 2023

Vols France – Algérie : plusieurs annulations annoncées

Ce lundi, 25% des vols programmés à l’aéroport de Paris et Orly et de Toulouse sont annulés, mais aussi 20% aux aéroports de Bordeaux et de Marseille, en raison de cet appel à la grève des syndicats minoritaire qui réclame le droit de grève pour les contrôleurs aériens français.

L’aéroport sera impacté par une grève nationale de la navigation aérienne le lundi 20 novembre 2023. Merci de consulter les informations vols, de contacter votre compagnie et de prendre vos dispositions avant votre venue sur l’aéroport : https://t.co/cy7NiIViML pic.twitter.com/gIZ7kdXmXD — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) November 18, 2023

« En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévenir », a annoncé la DGAC dans son précédent communiqué. Sont concernés par ces perturbations plusieurs vols desservant l’Algérie, dont :

Annaba – Marseille, de la compagnie Air Algérie, prévu à 10h ;

Le vol retour d’Air Algérie, Marseille – Annaba, prévu à 11 h 10 ;

Alger – Marseille de Vueling, programmé à 12h :

Alger – Marseille d’Air Algérie, programmé à 14 h 50 ;

Le vol retour d’Air Algérie, Marseille – Alger, programmé à 15 h 50 ;

Marseille – Constantine, de Volotea, programmé à 20 h 00 ;

Le vol retour au départ de Constantine vers – Marseille, programmés à 00 h 10 ;

Le vol Alger – Bordeaux de Volotea, programmé à 20 h 55.

Par ailleurs, l’ensemble de ces vols, prévus par les compagnies aériennes Air Algérie, Vueling et Volotea pour ce lundi 20 novembre 2023, sont annulés. En revanche, le transporteur aérien Transavia, assure l’ensemble de ses vols programmés au départ de l’aéroport de Paris Orly à destination de l’Algérie.

| À LIRE AUSSI :

>> Transport de bagages : Air Algérie met en garde ses voyageurs

>> Vols France – Algérie : le trafic aérien perturbé lundi 20 novembre