Grève dans les aéroports en France : vers l’annulation de plusieurs vols jusqu’au 27 mars

La Direction générale de l’aviation civile française a demandé aux compagnies aériennes d’annuler 20% de leurs vols sur les aéroports de Paris-Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux en raison de la grève des contrôleurs aériens qui refuse la réforme du système des retraites.

Du lundi 27 mars 2023 dans la soirée jusqu’au jeudi 30 mars 2023 à 6 heures du matin, les passagers doivent s’attendre à des perturbations sur les vols au départ et à l’arrivée de ces quatre aéroports. Des annulations et des retards sont à prévoir.

La Direction générale de l’aviation civile invite les passagers à se rapprocher de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol et, si possible, à reporter leur voyage.

Cette grève est liée à la réforme du système des retraites des contrôleurs aériens, qui s’opposent aux changements proposés par le gouvernement, notamment la modification des critères de calcul des pensions et le repoussement de l’âge de départ à la retraite.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel des 28 et 29 mars 2023.

Annulation des vols : qu’en est-il de l’Algérie ?

Aucune information n’a été ajoutée quant aux destinations touchées par cette grève. Les compagnies aeriennes telle Air Algérie n’ont pas diffusé de communiqué vis-à-vis des vols qui seront annulés ou reportés, mais le programme des vols est continuellement actualisé et les compagnies aériennes sont également confrontées à des défis logistiques et opérationnels pour gérer les annulations de vols et réaffecter les passagers.

Les passagers sont donc invités à suivre régulièrement les informations de vol et à se tenir informés des développements de la situation.