Corsica Linea : une grève de 48 heures menace les traversées entre la France et l’Algérie

Vous avez prévu de voyager vers ou depuis l’Algérie la semaine prochaine ? Prudence : la CGT de la Corsica Linea a déposé un préavis de grève de 48 heures reconductible à partir du mardi 29 septembre. Associé à un appel national à la grève dans la fonction publique, ce mouvement s’annonce très suivi.

Les marins et les agents sédentaires CGT de la Corsica Linea ont déposé un préavis de grève reconductible de 48 heures, à compter du mardi 29 septembre 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Ferries change son programme : de nouvelles traversées Marseille-Alger décalées

Mouvement social dans le maritime français

Le syndicat pointe du doigt un accord entre actionnaires d’un même secteur, estimant qu’il nuit à l’intérêt général ainsi qu’à l’emploi sous pavillon français 1er registre. D’après la CGT, cette situation entraînerait le retrait immédiat d’un navire, la suppression de deux équipages et la menace de 90 CDI au sein de Corsica Linea, tout en remettant en cause les lignes en Délégation de Service Public (DSP) reliant Marseille à Propriano et l’Île-Rousse.

Les revendications de la CGT s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques pour la desserte de l’île. Le syndicat exige la tenue d’une réunion de suivi de la médiation incluant l’ensemble des acteurs, notamment le président de l’Office des Transports de Corse.

Il demande également l’abandon de l’affrètement du Massalia sur les lignes en DSP vers les ports départementaux, une étude pour intégrer les nouveaux navires au GNL dans la Société d’Économie Mixte délibérée en 2017, l’exemption du système ETS à partir de 2027 pour les liaisons en OSP-DSP, ainsi que la garantie du financement des DSP jusqu’en 2030, dans le respect des contrats actuels.

Les perturbations ne se limiteront pas aux liaisons maritimes. À l’échelle nationale, les syndicats de la fonction publique en France appellent également à la grève pour la journée du 29 septembre. Les agents réclament une hausse de leurs rémunérations et le maintien des services publics.

Les traversées France Algérie perturbées ?

Il convient de rappeler que la Corsica Linea opère des liaisons vers l’Algérie depuis Marseille et Sète. Ce mouvement social risque donc de perturber les déplacements des passagers voyageant dans les deux sens de la traversée.

En ce premier jour de mouvement social, le 29 septembre, la Corsica Linea prévoit de maintenir une unique traversée entre Marseille et Alger, programmée à 10 heures du matin. Aucune autre liaison vers l’Algérie n’est ensuite programmée par la compagnie jusqu’au 6 octobre 2026.

Au deuxième jour du mouvement social engagé par la CGT, le 30 septembre, la Corsica Linea prévoit de maintenir une traversée entre Alger et Marseille. Il s’agira de la seule liaison assurée depuis l’Algérie vers la France, la compagnie ne prévoyant aucun autre retour avant le 7 octobre 2026 (ligne Alger – Sète).

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie élargit son réseau européen avec une nouvelle ligne au départ d’Alger