Grève chez Lufthansa : les vols avec l’Algérie seront-ils impactés ?

Le secteur aérien a connu ces derniers temps un sérieux chaos. entre les annulations des vols à répétition, les grèves aux niveau de plusieurs aéroports et compagnies aériennes, ce sont des centaines de projets de voyages qui ont été ruinés ou retardés.

Le début de l’actuel mois de juillet, Transavia a annoncé une grève de son personnel qui impacté massivement son programme des vols. Aujourd’hui, c’est le tour de la compagnie Allemande Lufthansa. En effet, ce sont environ 24000 employés de sol chez ce transporteur aérien, qui ont rejoint la « grève d’avertissement ». Cette dernière, qui a commencé hier le 26 juillet, s’étalera jusqu’à jeudi 28 juillet à 6h00.

Selon le communiqué de la compagnie sur son site officiel, ce mouvement a déjà causé l’annulation de 45 vols, pour seulement le mardi dernier, au grand malheur de 7500 voyageurs. Un lourd bilan, qui malheureusement, ne cesse d’augmenter.

Grève Lufthansa Allemagne : les vols Francfort – Alger annulés ?

Pour ce mercredi 27 juillet 2022, la compagnie aérienne allemande a annoncé l’annulation de 899 liaisons au départ des aéroport de Munich et Francfort. Et ce, vers ceux de Marseille, Paris, Nantes, Luxembourg, Bruxelles, Toulouse, Mulhouse et Lyon.

Selon les mises à jours publiées par Lufthansa sur son site officiels. Un vol à destination de l’Algérie figure parmi les rotations annulées. Il s’agit de celui reliant l’aéroport de Francfort à celui d’Alger. Notamment, le LH1316 prévu pour aujourd’hui. Il convient de le rappeler, Lufthansa dessert l’Algérie au départ de Francfort à raison de cinq vols par semaine.

Des alternatives pour les vols annulés de Lufthansa ?

Cependant, Lufthansa rassure l’ensemble de ses clients touchés par ses annulations. En effet, dans son communiqué, le transporteur allemand rappelle que des alternatives à ses liaisons manquées seront mises au services de ces passagers. Ainsi, les voyageurs ayant raté des vols à cause de ce mouvement de grève. L’alternative sera communiquée par le biais du site de réservation de la compagnie. Dans le cas contraire, Lufthansa invite ses derniers à se rapprocher vers ses centre d’appel.

Cette compagnie aérienne rappelle, également, sa clientèle qu’il est inutile de se rendre vers l’un des aéroports concernés par cette grève, si le vol de celle-ci est annulé.

Par ailleurs, rappelons la compagnie de Star Alliance a déjà annulé environs 6000 vols. Au départ de plusieurs de ses vols. Et ce, dans une démarche préventive pour plusieurs raison. Notamment, conditions météorologiques, pénurie du personnel, grève, pandémie Covid-19…