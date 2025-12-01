Grève chez Corsica Linea : traversées France – Algérie menacées de perturbations

Des perturbations sont à prévoir sur les traversées de la compagnie Corsica Linea, dont celles reliant la France et l’Algérie. La cause est un préavis de grève déposé par le syndicat des marins CGT pour la journée de mardi 2 décembre. La compagnie La Méridionale est également concernée par ce mouvement.

La grève de ce mardi s’inscrit non seulement dans un mouvement social national en France, mais aussi dans un contexte de fortes tensions au sein du transport maritime. Le syndicat CGT des marins pointe du doigt une concurrence qu’il juge déloyale et « illégale » émanant de compagnies étrangères.

Le syndicat exige notamment l’arrêt immédiat de la nouvelle liaison Corsica Ferries (Toulon-Ajaccio et Propriano), car elle « casse » le service public. Selon Frédéric Alpozzo, secrétaire général de la CGT des marins, cette libéralisation de l’activité sur les lignes vers l’Afrique du Nord et la Corse représente une « menace à très court terme ». La CGT dénonce par ailleurs le non-respect du droit social et de la fiscalité par ces compagnies concurrentes.

Préavis de grève chez Corsica Linea ce mardi 2 décembre 2025

Si ce mouvement est maintenu, la grève est prévue pour durer toute la journée du mardi 2 décembre et concernerait tous les ports de la continuité territoriale (Corse-continent), ainsi que les ports de Toulon, Nice et Marseille.

Dans leur courrier aux responsables, les marins CGT concentrent leurs critiques sur la concurrence « déloyale » des compagnies sous pavillon international italien qui opèrent des liaisons de service public entre la Corse et le continent.

Le syndicat vise particulièrement la compagnie Grandi Navi Veloci (GNV), dont ils dénoncent une politique commerciale agressive (prix très bas même en période estivale).

Les traversées vers l’Algérie impactées ?

Ce mouvement de grève est prévu pour durer 24 heures, mais il pourrait y avoir des suites dans les prochaines semaines : « Si d’ici là, il n’y a toujours pas de propositions, de solutions, il est bien évident qu’on n’en restera pas là, mais on sera en légitime défense. Il y a des ententes entre armateurs et tout ce qui se passe profite à la Corsica Ferries et à GNV et nos actionnaires sont grandement responsables », annonce le syndicat.

Si la grève de mardi prochain a lieu, le programme global de Corsica Linea sera perturbé, ce qui pourrait avoir un impact sur les horaires des traversées de et vers l’Algérie durant les jours suivants. Pour l’heure, la compagnie corse n’a annoncé aucun changement. Les voyageurs concernés seront informés par SMS ou communiqué officiel si des modifications interviennent.

