Le début de l’actuel mois d’août a fait l’objet d’une rumeur qui touche une nouvelle fois à la compagnie aérienne national. En effet, selon plusieurs médias qui l’ont rapporté, les pilotes d’air Algérie comptent se préparer pour une prochaine grève, gelant ainsi le trafic aérien national.

Par ailleurs, dans une déclaration accordée à l’arabophone Ennahar, le 2 août 2022. Le syndicat des pilotes d’Air Algérie a décidé de rompre le silence et d’intervenir pour mettre un terme à cette rumeur. Qui, touchent principalement à la compagnie aérienne nationale.

Grève chez Air Algérie : le syndicat des pilotes nie les rumeurs

Dans cette intervention, le syndicaliste Krim Seghouane a expliqué que, certes, la dernière assemblée générale organisée par le syndicat a abordé les revendications non satisfaites par les responsables d’Air Algérie. Mais a nié la rumeur portant sur un éventuel mouvement de grève que compte déclencher le personnel naviguant technique.

A l’époque précédant la pandémie, les deux parties, notamment les responsables et le syndicat des pilotes d’Air Algérie, ont signé un accord des conventions collectives. Et à raison du contexte sanitaire et de la situation financière d’Air Algérie, l’accord a été gelé.

Cependant, actuellement, ce n’est plus le cas. Karim Seghouane affirme que le syndicat a repris son activité pour discuter des problèmes socioprofessionnels. Que connais cette catégorie de personnel chez Air Algérie. Dans ce sens, ce même syndicaliste ajoute que les pilotes d’Air Algérie ont l’habitude de faire des allers retours vers la Chine. Sans même prendre de repos. Celui-ci confirme que ce cas figure parmi pleins d’autres que revendique le syndicat.

Par ailleurs, ce dernière confirme qu’il est conscient de la situation d’Air Algérie. La raison pour laquelle aucune possibilité de grève n’a été négociée. Surtout avec le dernier incendie qu’a connu l’unité de production Catering d’Air Algérie.

Incendie au niveau de l’unité de production Catering d’Air Algérie

En plus de la situation turbulente que connais Air Algérie au niveau de l’aéroport Heathrow. Cette dernière a enregistré le 25 juillet dernier, un incendie au niveau de son unité de production Catering à l’aéroport d’Alger. Un incident qui a nécessité l’intervention des unités de protection civile pour empêcher la propagation des feux.

Des dommages matériels ont été enregistrés. Notamment, pour plusieurs machines de restauration. Par ailleurs, la compagnie aérienne national rassure dans un communiqué sa clientèle. Et ce, concernant la continuité de ses prestations liées aux vols au départ de l’aéroport d’Alger.