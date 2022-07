Grève aéroport de Paris : galère en perspective à la veille de l’Aïd

A l’arrivée de la fête de l’Aïd El Adha, la diaspora algérienne s’empresse de regagner le territoire national, pour passer la fête du sacrifice avec leurs proches. Dans se sens, et à défaut de disponibilités des billets, ceux-ci ne comptent pas rater la veille de cette fête musulmane pour voyager.

Cependant, les conditions ne sont pas toujours favorables pour un tel voyage depuis la France. Dans la mesure où, les aéroports français se sont engagés, depuis juin dernier, dans un mouvement de grève. Revendiquant, ainsi, la revalorisation des salaires.

Dans ce sillage, plusieurs grèves et négociations à ce sujet ont été organisées. Les syndicalistes jugent les propositions qui leurs sont émises insatisfaisantes et restent à leur faim. C’est ce qui a poussé, ceux-ci à déposer un nouveau préavis de grève, mais cette fois-ci au niveau de l’aéroport de Paris Charles-de-Gaulle .

En effet, les pompiers de cet aéroport ont prévu un mouvement de grève. Et ce à compter du 8 juillet prochain à 5 heure du matin. Soit la veille de la fête de l’Aïd al-Adha. Toutefois, ce mouvement social durera tout le long du weekend, à savoir même pour le samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022.

De son côté, l’aéroport de Roissy étant pas concerné par ce préavis, risque quelques perturbations. Dans la mesures, ou certaines prestataires ont décidé de rejoindre ce mouvement social.

Les vols vers l’Algérie seront-ils touchés par ce mouvement de grève ?

Pour l’instant, la direction générale de l’aviation en France, n’a annulé aucun vol. Cela dépendra de l’ampleur que peut prendre cette grève. Cependant, les vols au départ de Paris vers l’Algérie risquent de rencontrer quelques retards et perturbations.

En effet, pour le premier jour de la fête du sacrifice, au départ de Paris, se sont 22 vols programmés vers l’aéroport d’Alger. De plus, deux autres prévus avec Air Algérie entre Paris et Bejaia. Concernant la ligne Paris – Oran, les deux transporteurs aériens Air Algérie et Transavia ont prévu cinq vols. Et ce, pour le 8 juillet prochain pour ces destinations. Par ailleurs, d’autres vols ont été également programmé pour les deux jours de l’Aïd al-Adha, avec plusieurs compagnie aériennes.

Tous ces vols risquent des retards voire même des annulations, si la direction de l’aviation en France le décide. Nous invitons ainsi, tous les voyageurs ayant réservé leurs vols depuis Paris vers l’Algérie; de surveiller l’évolution de la situation à partir du site de l’aéroport de Paris. Ou de contacter leurs prestataires afin d’obtenir plus de renseignement sur les éventuels perturbations.