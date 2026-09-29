Grève en France : plusieurs vols vers l’Algérie annulés ce mardi

En raison d’un mouvement social d’ampleur dans la fonction publique, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) alerte sur d’importantes perturbations dans plusieurs aéroports français. Programme d’urgence, annulations de dernière minute et conséquences sur les liaisons France-Algérie : découvrez la liste complète des vols touchés ce mardi.

À l’appel de l’intersyndicale de la fonction publique française, une journée de mobilisation est organisée ce mardi. Le mouvement gagne également le secteur aérien, où plusieurs syndicats ont appelé les personnels à rejoindre le débrayage.

Pour contenir les perturbations, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a invité les compagnies aériennes à alléger leur programme de vols, principalement aux aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Marseille Provence.

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Grève aérienne en France : plusieurs vols vers l’Algérie annulés ce mardi

Dans le détail, la DGAC a exigé une suppression de 5 % des vols à Paris-Charles-de-Gaulle (de 7 h à 22 h) et de 25 % à l’aéroport de Marseille Provence (de 16 h à minuit). D’autres aéroports sont également touchés. Des perturbations sont attendues à Nantes Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Limoges, Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Pau Pyrénées à divers moments de la journée, précise la DGAC.

Les liaisons avec l’Algérie sont directement impactées. C’est notamment le cas du vol Air Algérie AH 1231 à destination d’Alger, qui devait décoller de Paris-CDG à 9 h et figure désormais comme « annulé » sur le site de Paris Aéroport (ADP).

À l’exception de ces annulations, le reste des vols vers et depuis l’Algérie est maintenu aux horaires habituels à l’aéroport parisien.

⚠️ Mardi 29 septembre 2026 ⚠️ pic.twitter.com/u4QbvQQFWQ — Direction générale de l’Aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) September 28, 2026

Deux vols de Volotea annulés

À l’aéroport de Marseille Provence, également touché par le mouvement, la compagnie Volotea annule deux liaisons avec Alger : le vol V7 2040 prévu à 19 h 40 au départ de Marseille, ainsi que le retour V7 2041 prévu à 23 h 55 depuis Alger.

L’aéroport de Marseille Provence a publié un avertissement clair à destination des passagers : « En raison d’un mouvement social national de la fonction publique suivi par les contrôleurs aériens, des retards ou annulations sont à prévoir le mardi 29 septembre 2026 à l’aéroport Marseille Provence, principalement de 16 h à minuit », indique la plateforme.

Face à ces incertitudes, les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol dans la rubrique « Départs et Arrivées » du site de l’aéroport et à se rapprocher directement de leur compagnie aérienne en cas de retard ou d’annulation.

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