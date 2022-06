Grève à l’aéroport de Marseille : les vols vers l’Algérie impactés ?

Après deux ans de suspension causée par la pandémie du Covid-19, le secteur aérien s’est vu reprendre son rythme petit à petit. Et ce malgré quelques défaillances enregistrées dans plusieurs aéroports internationaux. Celles-ci touchent, principalement, le facteur humain dans ces structures aéroportuaires.

C’est le cas des deux Parisiens, l’aéroport de Charles de Gaulle et celui d’Orly. En effet, ces deux enceintes ont été la scène d’un mouvement syndicaliste qui a perturbé le trafic aérien depuis et vers le CDG et l’Orly pendant deux jours, soit le 8 et le 9 juin dernier.

Résultat ? des centaines de vols depuis et vers l’aéroport de Paris CDG et celui d’Orly ont subi des retards ou des annulations. Y compris ceux reliant l’Algérie à ces deux enceintes.

L’inter syndicaliste dépose un préavis de grève pour l’aéroport de Marseille Provence

C’est le tour maintenant de l’aéroport de Marseille Provence de prévoir une prochaine grève. En effet, la confédération générale du travail, La CFE-CGC et FO ont décidé de déposer un préavis de grève. Chose qui est faite, et ce pour la période du 1 jusqu’au 6 juillet 2022.

Contre toute attente, alors que tous le monde s’attendait à une prochaine grève au niveau de l’aéroport de Bourget, le média français La Provence vienne de faire part de ce préavis de grève concernant l’aéroport de Marseille. Par ailleurs, ce mouvement social a pour but de revendiquer l’absence de communication et de transparence sur plusieurs niveaux organisationnels de cet enceinte aéroportuaire. Mais aussi de réclamer la création de nouvelles primes au profit du personnel; et de sa valorisation.

Grève à l’aéroport de Marseille : les vols vers et de l’Algérie seront-ils impactés ?

Cela dépendra de la conjoncture que prendra cette grève en cette période, dans la mesure où elle touche le personnel de l’aéroport en question. Comme cité dans le prévis de l’inter syndicaliste; la grève débutera le 1 juillet à 6h00 du matin jusqu’au 6 juillet 2022 à la même heure.

Pour cette période la compagnie aérienne nationale Air Algérie a programmé plusieurs vols vers cet aéroport de Marseille. Notamment le AH1020 et le AH1022 qui décolleront de l’aéroport d’Alger à 9h00 et 14h20 pour une arrivée à 11h30 et 16h50, respectivement. De même pour le AH1068 qui reliera l’aéroport d’Oran à celui de Marseille.

Du côté des transporteurs aériens étrangers, Volotea a prévu, pour ce premier weekend du mois de juillet; plusieurs vols entre Marseille et Constantine. Mais également vers Oran. Pour la même période, Air France, desservira également l’aéroport d’Alger depuis celui de Marseille.

Ainsi, si vous prévoyez de voyager depuis l’Algérie vers Marseille, en cette période, veuillez contacter votre prestataire, pour vous renseignez sur les éventuelles perturbations qui pourront avoir lieu.