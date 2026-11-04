Grève du 5 novembre en France : les vols vers l’Algérie menacés d’annulations et de retards

Ce jeudi 5 novembre, la grève interprofessionnelle en France s’annonce particulièrement suivie dans le secteur aérien. Entre préavis chez les aiguilleurs du ciel et mobilisation des agents d’escale, de nombreux vols entre la France et l’Algérie risquent d’être retardés ou annulés.

La grève du jeudi 5 novembre 2026 s’étend au secteur aérien. Au-delà du trafic ferroviaire, les débrayages à l’appel des syndicats de la DGAC et des agents aéroportuaires risquent de paralyser les plateformes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.

Tous les regards sont désormais tournés vers la DGAC, qui doit annoncer ce mercredi 4 novembre le niveau de réduction imposé aux programmes de vols des compagnies.

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Grève dans les aéroports français : quelles conséquences pour les vols vers l’Algérie ?

Pour des raisons de sécurité inhérentes à la grève des aiguilleurs du ciel, attendez-vous à des annulations et des retards importants sur les liaisons France-Algérie. Les contrôleurs aériens français ont également été appelés à rejoindre la grève interprofessionnelle du jeudi 5 novembre. Toutefois, leur niveau effectif de participation reste à confirmer.

Comme le souligne le média spécialisé Mister Travel, la loi impose aux agents de la navigation aérienne indispensables aux vols de déclarer individuellement leur grève au moins 48 heures à l’avance, avant midi.

Ce préavis obligatoire donne le temps nécessaire à la DGAC pour mesurer la mobilisation dans chaque centre de contrôle. Si les effectifs sont insuffisants, elle demande alors aux compagnies de supprimer une partie de leurs vols. Concernant la grève du 5 novembre, la date limite de déclaration pour les contrôleurs aériens s’est achevée ce 3 novembre à midi. Pour l’heure, la DGAC n’a publié aucun communiqué annonçant une réduction des vols.

Vol maintenu ou annulé ? Restez à l’affût des consignes de la DGAC et des compagnies

Côté liaisons France-Algérie, c’est le statu quo : aucune réduction de vol n’a été officialisée pour le 5 novembre, ni par Air Algérie et Air France, ni par les compagnies low cost.

Le média spécialisé invite néanmoins les passagers voyageant depuis ou vers la France le 5 novembre à suivre de près les alertes de la DGAC et de leur compagnie aérienne d’ici ce mercredi. Pour rappel, Force Ouvrière DGAC a déposé un préavis de grève dès le 29 octobre, incitant l’ensemble des agents de la DGAC, de l’ENAC et du BEA à débrayer dès le matin du 5 novembre.

Selon la même source, le syndicat SUD Aérien a lui aussi lancé un appel à la grève dès le 19 octobre, ciblant l’ensemble du personnel au sol (escale, sûreté, nettoyage et maintenance).

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