Greffe de moelle osseuse pédiatrique au Centre Médical Anadolu (entretien avec un spécialiste)

Le Département de transplantation de moelle osseuse pédiatrique du Centre médical Anadolu s’occupe de soigner les maladies infantiles impliquant la moelle osseuse qui nécessitent une greffe. L’équipe médicale, composée d’experts en la matière, adopte une multidisciplinaire et s’appuie sur une technologie de pointe afin de maximiser les chances de réussite et de guérison.

Dans cet entretien, le Professeur Savaş Kansoy, spécialiste en oncologie hématologique et dans la santé et les maladies pédiatriques au Centre Médical Anadolu, nous explique l’intérêt de la greffe de la moelle osseuse pédiatrique, les maladies que cette technique permet de soigner, le déroulement de l’opération… Il nous expose aussi tous les détails que doivent connaître les parents qui s’apprêtent à emmener leur enfant au Centre Anadolu.

Dans quels cas nous avons recours à la greffe de moelle osseuse chez les enfants ?

Que fait-on au Centre de greffe de moelle osseuse pédiatrique ? Quelles maladies sont traitées ?

La greffe de cellules souches de moelle osseuse concerne les patients âgés de 0 à 18 ans. En particulier, ceux atteints de maladies bénignes, comme les hémoglobinopathies (anémie méditerranéenne/thalassémie majeure, drépanocytose), l’anémie aplasique, les déficits immunitaires, les maladies métaboliques, ainsi que les maladies malignes dont les leucémies et certaines tumeurs solides.

Au Département de greffe de moelle osseuse pédiatrique, le patient est greffé, selon le type de maladie, soit par ses propres cellules souches, soit par des donneurs familiaux ou non apparentés,. Pour cela, on compare les groupes de tissus HLA entre le patient et le donneur. On préférera le donneur au niveau de compatibilité le plus élevé.

Quelle est la composante de l’équipe médicale du Département ?

Une équipe multidisciplinaire est au service de nos patients. Celle-ci se compose d’un spécialiste en hématologie et en oncologie pédiatrique, d’un spécialiste de la santé et des maladies pédiatriques expérimenté dans la greffe de cellules souches de la moelle osseuse. L’équipe multidisciplinaire comprend des spécialistes dans différents domaines pédiatriques : infections de l’enfant, néphrologie, cardiologie, la gastro-entérologie, soins intensifs. Outre le personnel médical, l’équipe comprend un total de 14 infirmières expérimentées en greffe de moelle osseuse.

Combien de types de greffes de moelle osseuse existe-t-il ?

Les greffes de cellules souches de moelle osseuse sont de deux types : autologue et allogénique. Dans la greffe autologue, on prélève les cellules-souches sur la personne elle-même. On procède à l’opération lorsque la moelle osseuse du patient recommence à produire de nouvelles cellules-souches, après une chimiothérapie, dans les 7 à 14 jours. Après une chimiothérapie à haute dose adaptée à la maladie de l’enfant, on restitue au patient ses propres cellules-souches.

Comment se déroule l’opération de transplantation de la moelle osseuse ?

Comment collecte-t-on les cellules-souches pour la greffe de moelle osseuse ?

On prélève les cellules-souches autologues à partir du sang périphérique, généralement dans une salle blanche, à l’aide d’un dispositif d’aphérèse et sans nécessiter d’anesthésie. Dans la greffe autologue, les cellules sont prélevées sur le patient lui-même. Ainsi, il n’y a pas de problème de compatibilité tissulaire. Les greffes autologues s’appliquent principalement dans le neuroblastome, le lymphome de Hodgkin, le sarcome d’Ewing, la tumeur des cellules germinales et certaines tumeurs cérébrales.

Dans la greffe allogénique de moelle osseuse, les cellules-souches sont prélevées sur un autre donneur avec une compatibilité tissulaire. Ici, on préfère les frères, les sœurs du patient ou d’autres donneurs familiaux. S’il n’y en a pas, on choisira les donneurs non apparentés nationaux ou étrangers et le sang de cordon.

Existe-t-il un risque de récidive de la maladie après traitement ?

Les 5 premières années sont risquées. Mais généralement, on peut traiter et avoir une guérison complète pour 75 à 80 % des cancers hématologiques pédiatriques et 80 à 90 % des déficits immunitaires. Les taux de réussite du traitement sont très élevés dans certaines maladies. C’est le cas, par exemple, de l’immunodéficience combinée sévère.

Quel est le processus de traitement qui attend le patient ?

Généralement, le patient est examiné d’abord en ambulatoire pour déterminer la nécessité, ou non, d’une greffe de cellules souches. Si l’équipe médicale opte pour une greffe allogénique, on vérifie d’abord la compatibilité des tissus. Les médecins entament les préparations après qu’un donneur compatible a été trouvé. Dans les tests sanguins, on vérifie en particulier les paramètres d’infection. Après discussion des résultats avec les autres services concernés, le patient est admis au centre de greffe de moelle osseuse. Pour éviter tout risque d’infection, une seule personne est autorisée à accompagner l’enfant et les visiteurs ne sont pas acceptés. Dans les pièces isolées à pression négative, les enfants peuvent prendre leur bain quotidien et prendre leurs repas.

Greffe de la moelle osseuse pédiatrique : l’avant et l’après

Combien de temps le patient doit-il rester à l’hôpital avant la greffe ?

Avant la transplantation, le patient restera au centre de greffe de moelle osseuse pendant environ 7 ou 10 jours. Durant cette période, on procède aux préparations de la greffe et à l’administration des traitements médicamenteux nécessaires (chimiothérapie). Avec la chimiothérapie, presque toutes les cellules de la moelle osseuse se réinitialisent. Lors de cette étape, le patient est très sujet aux infections. Un isolement soigneux est donc nécessaire.

Comment se déroule une greffe de moelle osseuse (cellules souches) ?

Dans les greffes allogéniques, on prélève les cellules souches sur un autre donneur. On effectue le prélèvement dans la salle d’opération. Si une greffe de cellules souches périphériques doit être faite, le produit est prélevé avec un dispositif d’aphérèse. Les produits à base de cellules souches peuvent parfois provenir de l’étranger, par l’intermédiaire de banques de cellules souches. Les cellules souches prélevées sont ensuite transférées au patient par un cathéter veineux central. Une opération qui ressemble à une transfusion sanguine. En outre, dans les greffes autologues, le produit préalablement prélevé et congelé est décongelé dans des conditions appropriées puis restitué au patient via un cathéter.

Quel processus attend le patient après la greffe ?

En règle générale, la moelle osseuse produit de nouvelles cellules souches 2 à 3 semaines après la greffe. Elle produit suffisamment d’éléments sanguins pour soutenir l’organisme dans un délai maximal de 28 jours. Après la greffe de cellules souches de moelle osseuse, le patient reste en unité d’isolement pendant 1 mois en moyenne. Durant cette période, en plus des mesures de protection contre les infections, le patient peut se voir administrer des médicaments contre diverses infections, en particulier les champignons. Les globules blancs (lymphocytes et neutrophiles) apparaissent après la 2e semaine, tandis que les éléments des cellules sanguines (les plaquettes) devraient apparaître au cours de la 3e semaine. Lorsque la moelle osseuse arrive à produire tout le sang de manière saine, et une fois que toutes les valeurs sanguines reviennent à la normale, le patient se prépare à sortir.

À quoi les patients et les familles doivent-ils faire attention après leur sortie de l’hôpital ?

Il est recommandé au patient de ne pas aller à l’école pendant au moins 6 mois, voire 1 an, afin de prévenir les infections. Au cours de cette période, l’enfant reçoit tous ses vaccins, se rend à des contrôles réguliers et prend les médicaments dont il a besoin. Au début, le patient est appelé à effectuer des contrôles fréquents. Après les contrôles hebdomadaires et mensuels, l’enfant subira un contrôle tous les 6 mois, en fonction de son état de santé. Au bout d’un an, il reprendra sa vie normale et il n’aura plus qu’à venir pour le contrôle annuel.

Vaccination, symptômes à surveiller après la greffe et autres questions

Qu’en est-il de la vaccination ?

Les vaccinations infantiles sont considérées comme n’ayant jamais été faites. Un nouveau calendrier de vaccination est élaboré, et tous les vaccins doivent être refaits à l’exception du BCG.

À quels symptômes je dois faire attention après la transplantation ? Quand faut-il s’adresser à l’hôpital ?

Il est important de s’adresser à l’hôpital si vous constatez des symptômes tels que : des éruptions cutanées, de la diarrhée, des problèmes pulmonaires, une jaunisse… La fièvre fait aussi partie des symptômes à prendre en compte.

Quels sont les symptômes courants des cancers hématologiques ?

Une faiblesse soudaine, de la fatigue, une pâleur, des ecchymoses dans diverses parties du corps, une jaunisse, une transpiration excessive la nuit, une perte de poids. De même, des ganglions dans l’abdomen, le cou et les aisselles chez un enfant en parfaite santé peuvent indiquer des cancers hématologiques comme le lymphome et la leucémie. Il est très important de faire attention à ces symptômes et de consulter un médecin.