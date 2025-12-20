Green Card : Trump annonce un changement majeur pour la DV Lottery 2027

Le président américain Donald Trump a ordonné la suspension immédiate du programme de la loterie des visas pour la diversité, à la suite d’une fusillade meurtrière survenue la semaine dernière à l’université Brown, dans l’État du Rhode Island.

L’attaque, qui s’est produite en pleine période d’examens, a fait deux morts et neuf blessés, ravivant le débat sur l’immigration et la sécurité nationale aux États-Unis.

Selon les autorités, le principal suspect de cette attaque est un ressortissant portugais, Claudio Neves Valente, âgé de 48 ans, retrouvé mort jeudi dans un centre de stockage à Salem, dans le New Hampshire. La police privilégie la thèse du suicide par arme à feu.

Les enquêteurs ont établi que l’homme était entré aux États-Unis en 2017 grâce au programme de la Diversity Visa Lottery, avant d’obtenir le statut de résident permanent légal, communément appelé « green card ».

États-Unis : Trump gèle la DV Lottery après la fusillade de l’université Brown

La secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé sur le réseau social X que le programme avait été mis en pause sur instruction directe du président Trump. Elle a affirmé que cette décision visait à « s’assurer qu’aucun autre Américain ne soit blessé par ce programme désastreux », pointant du doigt des failles dans le contrôle des bénéficiaires.

Les autorités soupçonnent également Claudio Neves Valente d’être impliqué dans un autre homicide survenu quelques jours plus tôt. Il serait responsable du meurtre de Nuno F. Gomes Loureiro, 47 ans, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), abattu à son domicile à Brookline, dans le Massachusetts. La police a indiqué que les deux hommes avaient fréquenté la même université au Portugal à la fin des années 1990.

Les enquêteurs ont établi un lien entre les deux affaires grâce à des images de vidéosurveillance et à des témoignages recueillis sur le campus de Brown. Le véhicule du suspect a été identifié près des deux lieux de crime, ce qui a permis de confirmer sa responsabilité présumée dans les deux attaques.

Trump relance le débat migratoire

Le programme de la loterie des visas pour la diversité permet chaque année à environ 50 000 personnes originaires de pays sous-représentés dans l’immigration américaine d’obtenir une carte verte par tirage au sort.

Pour l’édition 2025, près de 20 millions de candidats ont postulé à travers le monde, mais seuls un peu plus de 131 000, familles comprises, ont été sélectionnés. Les ressortissants portugais ne représentaient que 38 bénéficiaires.

Créé par le Congrès, ce programme pourrait toutefois faire l’objet de recours judiciaires, plusieurs experts estimant que sa suspension unilatérale serait contestable sur le plan légal. Donald Trump, qui critique ce système depuis plusieurs années, avait déjà tenté de le supprimer en 2017 après une attaque terroriste à New York.

La fusillade de l’université Brown, survenue le 13 décembre, a profondément choqué le pays. Les victimes ont été identifiées comme Ella Cook, 19 ans, étudiante originaire de l’Alabama, et Mukhammad Aziz Umurzokov, 18 ans, un étudiant américano-ouzbek récemment inscrit. Les autorités n’ont pour l’instant communiqué aucun mobile officiel pour ces actes de violence.

Inquiétude chez les Algériens inscrits

L’annonce de la suspension de la loterie des visas pour la diversité suscite une vive inquiétude parmi les milliers d’Algériens inscrits au programme DV Lottery 2027. Chaque année, l’Algérie figure parmi les pays dont les ressortissants participent massivement à ce tirage au sort, perçu par beaucoup comme l’une des rares opportunités légales d’immigration vers les États-Unis.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux candidats algériens expriment leur incertitude quant à l’avenir de leur dossier, notamment ceux qui ont déjà soumis leur inscription ou qui espéraient une sélection lors de la prochaine publication des résultats. À ce stade, les autorités américaines n’ont pas précisé si la suspension concerne uniquement les prochaines étapes du programme ou si elle pourrait entraîner une annulation complète de l’édition 2027.