Green Card : les États-Unis changent les règles, les demandeurs devront quitter le pays

Changement important aux États-Unis : les candidats à la résidence permanente (Green Card) se voient désormais imposer d’effectuer les démarches dans leurs pays d’origine et non pas sur le territoire américain comme c’est souvent le cas en pratique.

« À partir de maintenant, un étranger qui séjourne temporairement aux États-Unis et veut obtenir une ‘carte verte’ doit retourner dans son pays d’origine pour en faire la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles », a fait savoir, dans un communiqué vendredi, le porte-parole des services américains pour la citoyenneté et l’immigration.

Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre des efforts de Donald Trump de réduire l’immigration illégale, comble une lacune qui permettait aux détenteurs de visa et aux visiteurs de demander la Green Card alors qu’ils se trouvaient encore aux USA.

Une nouvelle formalité de taille pour demander la Green Card

Sont concernés les détenteurs de visas à durée limitée, comme les étudiants, les travailleurs temporaires, ou les personnes avec un visa touristique, qui voyagent aux Etats-Unis d’Amérique pour un séjour de courte durée.

« Notre système est conçu pour qu’ils repartent quand leur séjour est terminé. Leur séjour ne doit pas fonctionner comme un premier pas vers le processus de carte verte« , explique le même responsable.

Actuellement, il est possible pour certains détenteurs de visas déjà présents sur le territoire américain de faire des démarches de modification de leur statut pour devenir résident permanent. Dans le document de six pages, publié par l’administration de Trump, il est expliqué que désormais les candidats à la résidence permanente devront désormais s’adresser aux services consulaires américains dans leurs pays d’origine.

« Absurde et cruelle »

« Cette nouvelle politique va obliger des milliers d’immigrés légaux, dont les époux de citoyens américains, à quitter leur maison, leur famille et leur travail pour des semaines, voire des mois, pour obtenir leur ‘green card’ hors des États-Unis », s’alarme un député démocrate, Chuy Garcia, sur X. « C’est une politique absurde et cruelle », attaque l’élu.

Les détracteurs de cette politique affirment que le système en place depuis longtemps permettait aux familles de rester ensemble pendant la longue procédure de demande.

Cette nouvelle mesure pourrait également rendre difficile le retour de certains immigrants qui quittent le pays dans l’espoir d’obtenir une résidence permanente aux Etats-Unis. La note du service USCIS indique : « Lorsque les étrangers déposent leur demande depuis leur pays d’origine, cela réduit la nécessité de rechercher et d’expulser ceux qui décident de se fondre dans la masse et de rester illégalement aux États-Unis après s’être vu refuser la résidence ».

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