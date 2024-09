Green Card – immigration USA : les Algériens les parmi les principaux bénéficiaires d’Afrique

Les récentes données publiées en avril 2024 par le Bureau du recensement des États-Unis (U.S. Census Bureau) révèlent que le pays abrite environ 46,2 millions d’immigrants, représentant près de 14 % de la population américaine. Cette migration est souvent motivée par la quête de meilleures conditions de vie, attirant des ressortissants de nations moins développées.

En 2023, environ 12,7 millions de personnes détenaient une carte verte, et neuf millions d’entre elles remplissaient déjà les conditions pour obtenir la citoyenneté américaine. Les Algériens figurent parmi les nationalités africaines qui reçoivent un nombre considérable de cartes vertes (Green Cards), ces précieux sésames qui permettent de devenir résident permanent aux États-Unis.

Green Card : les Algériens parmi candidats les plus chanceux d’Afrique

Les cartes vertes offrent aux immigrants la possibilité de vivre et de travailler légalement aux États-Unis à condition de respecter certaines exigences. En 2022, 3 125 Algériens ont obtenu cette carte, plaçant l’Algérie à la dixième place parmi les pays africains pour le nombre de cartes vertes délivrées.

À l’échelle continentale, le Nigeria se distingue comme le pays africain comptant le plus grand nombre de bénéficiaires, avec 12 385 cartes vertes accordées. L’Égypte suit de près avec 8 348 cartes, tandis que le Cameroun, l’Éthiopie et le Ghana complètent les premières places du classement. D’autres pays comme le Maroc (4 756) et le Kenya (5 014) figurent également dans ce top 10.

L’immigration de plus en plus en vogue en Afrique

Sur le plan mondial, le Mexique arrive en tête avec 138 772 cartes vertes obtenues en 2022, suivi par l’Inde, la Chine et la République dominicaine. Hors du continent africain, les États-Unis demeurent la destination principale des Africains subsahariens, suivis par le Royaume-Uni (1.4 million), la France (1.1 million), l’Italie (524 000) et le Canada (435 000).

Ces pays accueillent des millions de migrants en quête d’une vie meilleure, loin des défis économiques et politiques de leur pays d’origine. L’immigration vers les États-Unis reste ainsi un phénomène mondial, reflétant les aspirations à une meilleure qualité de vie et de nouvelles opportunités.

