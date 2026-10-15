Loterie américaine 2027 : la justice ordonne sa reprise, ce qui change pour les Algériens

La loterie américaine DV-2027 connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Mercredi 14 octobre 2026, la juge fédérale Jinsook Ohta, siégeant au tribunal du district sud de Californie, a ordonné au département d’État américain de relancer la procédure d’inscription au programme Diversity Visa. Cette décision intervient après plusieurs mois de retard dans l’organisation du dispositif. En effet, ce dispositif permet à des ressortissants étrangers de tenter d’obtenir une carte de résident permanent aux États-Unis.

Dans l’affaire Red Eagle Law, L.C. v. Rubio, la justice américaine a imposé un calendrier à l’administration de Donald Trump. Les premières échéances ont ensuite été repoussées de deux semaines. Cela fait suite à une demande conjointe des parties acceptée par la juge. La procédure doit désormais avancer rapidement. Pourtant, les candidatures ne sont pas encore officiellement ouvertes sur le portail du département d’État.

Green Card 2027 : les nouvelles dates fixées par la justice américaine

La décision initiale du 14 octobre prévoyait une annonce rapide des inscriptions, suivie d’une période de candidature de 30 jours. Une modification judiciaire a finalement accordé deux semaines supplémentaires à l’administration pour préparer le dispositif. Cette prolongation concerne aussi la date limite de communication des résultats du tirage au sort.

29 octobre 2026 : date limite imposée pour annoncer officiellement le calendrier, le portail d’inscription et les conditions de participation.

date limite imposée pour annoncer officiellement le calendrier, le portail d’inscription et les conditions de participation. 1er novembre 2026 : date limite fixée pour l’ouverture des inscriptions.

date limite fixée pour l’ouverture des inscriptions. 30 jours : durée de la période de candidature prévue par la décision judiciaire.

durée de la période de candidature prévue par la décision judiciaire. 3 décembre 2026 : nouvelle échéance pour la sélection et la notification des candidats retenus.

Ces échéances découlent de la procédure judiciaire et ne constituent pas encore une annonce d’ouverture effective des inscriptions par les autorités consulaires américaines. Le dernier communiqué général identifié sur le site du département d’État reste celui du 5 novembre 2025, qui annonçait un report sans date précise. Les candidats doivent donc attendre la publication du calendrier officiel avant de remplir leur formulaire.

A LIRE AUSSI : DV Lottery 2027 : l’ambassade américaine à Alger brise le silence et fait une mise au point importante

Loterie américaine : 5 457 Algériens et membres de leurs familles retenus pour la DV-2026

L’Algérie figure parmi les pays traditionnellement admissibles au programme de visas de diversité. Pour la DV-2026, les statistiques officielles du département d’État recensent 5 457 personnes liées à des dossiers algériens sélectionnés, en comptant les candidats principaux et les membres de leur famille susceptibles de les accompagner. Ce chiffre ne correspond pas au nombre de Green Cards effectivement délivrées.

Le programme prévoit légalement jusqu’à 55 000 visas de diversité par an, avant les réductions applicables au plafond annuel. Aucun pays ne peut recevoir plus de 7 % des visas disponibles. Cependant, l’Algérie ne bénéficie pas d’un quota national fixe garanti. Le nombre de personnes sélectionnées pour la DV-2027 n’est pas encore connu. De plus, ce nombre dépendra du prochain tirage au sort.

Trump et visas américains : la suspension visant les Algériens a été levée

Le retour de la loterie intervient dans un contexte de durcissement des politiques migratoires américaines. Le 21 janvier 2026, l’administration Trump avait suspendu la délivrance des visas d’immigration aux ressortissants de 75 pays, dont l’Algérie. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une réévaluation des risques liés au recours aux aides publiques. De plus, cette mesure avait suscité des inquiétudes parmi les candidats à l’immigration permanente.

La situation a cependant évolué au cours de l’été. Selon une mise à jour officielle du département d’État publiée le 28 août, cette suspension générale ne s’applique plus depuis le 21 août 2026. Cela fait suite à une décision judiciaire rendue dans l’affaire CLINIC v. Rubio. Une autre suspension concernant spécifiquement la délivrance des visas de diversité a également été levée le 28 août. Cela a été décidé conformément à une décision distincte dans l’affaire Medani v. Trump.

Ces décisions ne signifient pas que l’obtention d’un visa américain est automatique. Les dossiers restent soumis aux critères d’admissibilité et aux contrôles consulaires. En outre, ils sont soumis aux règles applicables au moment de leur examen. La réouverture des inscriptions à la loterie n’équivaut donc pas à la délivrance immédiate de nouvelles Green Cards.

Caution de 20 000 dollars : les Algériens doivent-ils payer pour la Green Card ?

Autre sujet de préoccupation : les cautions financières imposées à certaines catégories de demandeurs de visas américains. Depuis le 21 janvier 2026, l’Algérie figure sur la liste des pays concernés par le dispositif applicable aux visas temporaires B1/B2, destinés notamment au tourisme et aux voyages d’affaires. Selon la mise à jour officielle du 2 octobre 2026, les montants possibles sont de 10 000, 15 000 ou 20 000 dollars. Cela dépend de la décision de l’agent consulaire.

Cette caution applicable aux visas touristiques américains ne doit pas être confondue avec les frais d’inscription à la loterie Green Card. Elle concerne une catégorie de visas temporaires et non directement le programme Diversity Visa. Son versement intervient uniquement sur instruction consulaire. Cela se fait par les canaux officiels prévus par les autorités américaines.

Il existe toutefois un autre dispositif, distinct, concernant certaines demandes de visas d’immigration. Le département d’État a annoncé en août 2026 un mécanisme permettant, dans des situations particulières liées au risque de dépendance aux aides publiques, de demander une garantie financière appelée « Public Charge Bond ». Aucune caution générale de 100 000 dollars applicable automatiquement à tous les gagnants algériens de la loterie DV-2027 n’a été établie dans les règles officielles consultées.

A LIRE AUSSI : Immigration aux États-Unis : une caution de 100 000 $ bientôt exigée pour la Green Card ?

DV-2027 : passeport, frais et nouvelles conditions d’inscription

Les candidats doivent également tenir compte des nouvelles règles administratives. Une réglementation américaine entrée en vigueur le 10 avril 2026 prévoit la présentation des informations d’un passeport valide. De plus, il faut télécharger une copie de sa page biographique et de signature, sauf exemption prévue par les textes. Le département d’État a également fixé des frais d’inscription de 1 dollar pour le programme Diversity Visa.

Les conditions générales d’admissibilité restent importantes : le candidat principal doit notamment répondre aux exigences de niveau d’études ou d’expérience professionnelle prévues par le programme. Le formulaire doit être rempli avec des informations exactes. De plus, une seule inscription par personne est autorisée. La liste définitive des pays admissibles et les instructions particulières à la DV-2027 devront être consultées dès leur publication officielle.

Comment les Algériens peuvent-ils se préparer à la loterie DV-2027 ?

La première démarche consiste à suivre le portail officiel dvprogram.state.gov, seul site prévu pour l’inscription électronique à la loterie. Les candidats peuvent d’ores et déjà vérifier la validité de leur passeport et préparer une photographie conforme. Ensuite, il convient de réunir les informations nécessaires concernant leur état civil et leur situation familiale. Les exigences exactes de la nouvelle édition devront être vérifiées dans les instructions publiées par le département d’État.

La prudence reste indispensable face aux intermédiaires qui promettent une inscription anticipée ou une sélection garantie. Le tirage au sort est aléatoire et une sélection ne garantit pas, à elle seule, la délivrance d’un visa d’immigration. Pour les ressortissants algériens, la décision judiciaire du 14 octobre constitue une avancée importante. Cependant, les prochaines annonces officielles détermineront les modalités concrètes de participation à la DV-2027.

A LIRE AUSSI : Visa de diversité : Washington impose de nouvelles règles pour la loterie américaine