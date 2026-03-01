Grèce, Portugal… Le classement 2026 des visas dorés les plus attractifs dévoilé

Face à une demande croissante, de nombreux Algériens et voyageurs internationaux se tournent vers des « plans B » pour s’expatrier. Le dernier classement de Henley & Partners révèle justement les programmes de visas dorés les plus attractifs du moment.

Face à la complexité croissante des visas et à l’instabilité mondiale, de nombreux voyageurs sécurisent désormais leur avenir avec des plans de secours à l’étranger. Le cabinet Henley & Partners vient de dévoiler son palmarès 2026 des programmes de résidence les plus prisés pour répondre à cette demande record.

Bien que l’Europe conserve son statut de référence, le rapport 2026 de Henley & Partners sur la migration d’investissement souligne une mutation profonde du marché. On observe un rééquilibrage mondial : l’attractivité européenne est désormais défiée par le dynamisme du Moyen-Orient, de l’Asie-Pacifique et des Amériques.

De nouveaux indices sur les visas dorés placent la Grèce, l’Italie et le Portugal en tête

Pour la 11e année consécutive, Malte domine le Global Citizenship Program Index 2026, tandis que la Grèce confirme sa position de leader dans le Global Residence Program Index 2026. Publiés au sein d’un rapport de référence sur la migration d’investissement, ces classements s’appuient sur une évaluation rigoureuse réalisée par un panel indépendant composé d’universitaires, d’économistes et d’experts internationaux en risques et immigration.

Les Émirats arabes unis signent la performance la plus marquante de l’année : en bondissant de la 5e à la 2e place (ex æquo), ils intègrent pour la première fois le podium du Global Residence Program Index. Cette ascension s’inscrit dans une tendance de fond où l’Asie-Pacifique et l’Amérique centrale gagnent du terrain, portées par les progressions notables du Costa Rica, du Panama, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour, ainsi que par la montée en puissance continue de la Thaïlande, de la Malaisie et de Maurice.

Trois pays bousculent le classement mondial des programmes de résidence et des visas dorés cette année. L’Uruguay s’impose d’emblée au top 5, tandis que l’Arabie saoudite et les Maldives font une première apparition remarquée aux 9e et 11e rangs. Ce renouvellement de l’indice souligne l’émergence de nouvelles destinations de choix pour les investisseurs internationaux.

La Grèce offre le programme de visa doré le plus attractif en 2026

Lancé en 2013 pour stimuler la croissance économique et le marché immobilier, ce programme permet aux investisseurs hors Union européenne d’obtenir une résidence de cinq ans. Cependant, derrière une apparente simplicité, le dispositif s’est complexifié au gré des réformes successives.

L’obtention du visa repose désormais sur trois paliers d’investissement : un seuil de 800 000 euros pour les zones premium (Athènes, îles touristiques), 400 000 euros pour le reste du pays, et un tarif préférentiel de 250 000 euros réservé à la réhabilitation de bâtiments historiques ou à la conversion de locaux commerciaux. Pour les deux premiers paliers, le bien doit impérativement mesurer au moins 120 m².

Au-delà de la pierre, la Grèce encourage l’économie numérique avec un ticket d’entrée à 250 000 euros pour les start-ups technologiques. Les investisseurs peuvent également opter pour des placements financiers ou des dépôts bancaires à hauteur de 500 000 euros.

Ce titre de séjour de 5 ans, renouvelable sans obligation de résidence, garantit la libre circulation dans l’espace Schengen et inclut toute la famille. Grande nouveauté en 2026 : la validité du permis débute désormais à sa remise effective, protégeant les bénéficiaires des délais administratifs.

