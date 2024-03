Gravir le plus haut sommet du monde : le défi fou de Nessim Hachaichi, alpiniste algérien

L’alpiniste et escaladeur algérien Nessim Hachaichi, qui compte déjà de nombreux exploits en son compte, a décidé de se lancer dans un nouveau challenge. Pour 2024, Nessim Hachaichi a révélé son intention de se lancer dans le défi fou de gravir l’Everest.

En février 2022, Nessim avait réussi à planter le drapeau algérien au sommet du Kilimandjaro, en Tanzanie. Mais ce n’est pas tout pour ce sportif amateur des sensations fortes. En octobre de la même année, l’alpiniste avait réussi à gravir le mont Mera, le plus haut sommet au Népal. La liste des succès de ce sportif s’étend aussi à l’ascension du Nevados Ojos au Chili et du Kang Yatze en Inde.

Nessim Hachaichi se lance le défi fou de gravir l’Everest

Aujourd’hui, Nessim Hachaichi est en pleine préparation pour pousser une nouvelle fois ses limites et se lancer dans le challenge de planter le drapeau de l’Algérie sur le toit du monde et conquérir le plus haut sommet de la planète, l’Everest.

Chaque année, plusieurs passionnés tentent de gravir le mont d’Everest, le plus haut sommet du monde. Pour tous les alpinistes, l’Everest représente encore le Graal, le défi d’une vie. Un sommet, situé à 8 849 mètres d’altitude, qui ne se grave pas n’importe comment.

Bien que son simple nom fasse rêver les plus aventuriers, gravir l’Everest représente, tout de même, une épreuve physique et psychologique et nécessite de la préparation.

Ascension de l’Everest : Nessim Hachaichi cherche encore ses sponsors

Pour sa part, Nessim Hachaichi envisage d’entamer l’ascension de l’Everest, le 8 avril 2024. Entre la motivation, la préparation physique et la recherche des sponsors, cette phase qui précède l’escalade constitue en elle-même la plus difficile de ces épreuves.

D’ailleurs, à moins d’un mois du début de cette aventure de taille, l’alpiniste algérien cherche encore des sponsors pour financer ce nouveau challenge. Sur ses réseaux sociaux, il lance un appel, dans lequel il s’adresse aux personnes qui peuvent l’aider à présenter sa candidature pour cet ambitieux projet, qui ne se fait pas tous les jours.

Pour aider Nessim Hachaichi à transformer ce rêve en réalité et planter le drapeau algérien au plus haut sommet du monde, les personnes qui croient en lui et en ce projet peuvent contribuer à lever la cagnotte en ligne de cet alpiniste algérien (cliquer ici). « Ce projet est le vôtre, votre aide sera ma réussite Inchallah », écrit Nessim dans la description de son projet.

À LIRE AUSSI :

>> L’Algérien Nessim Hachaichi au 2e plus haut sommet d’Amérique, le Mont Nevados Ojos del Salado

>> Isco Meddahi, 1ᵉʳ Algérien à mobilité réduite à gravir le Kilimandjaro