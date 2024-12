Graves incidents à la fin du match Jaraaf – USMA : la CAF ouvre une enquête approfondie

La Confédération africaine de football à propos des graves incidents ayant émaillé la fin du match ASC Jaraaf-USMA. L’Instance africaine a ouvert une enquête approfondie.

Le match ASC Jaraaf-USMA (0-0), dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe de Confédération CAF, a connu une fin houleuse. En effet, de graves incidents ont émaillé le stade Abdoulaye Wade de Dakar. Les supporters usmistes ont été lâchement agressés par leurs homologues sénégalais et le service d’ordre. Il y a eu même un envahissement de terrain, où certains supporters locaux voulaient s’en prendre aux joueurs et aux membres du staff technique et médical.

🟢 À LIRE AUSSI : ASC Jaraaf – USMA : les supporters algérois sauvagement agressés à Dakar (vidéos)

Plusieurs supporters ont été gravement blessés. Heureusement que le staff médical de l’USMA est vite intervenu pour leur prodiguer les soins nécessaires. Quelques heures après l’incident, la Confédération africaine de football réagi.

La CAF ouvre une enquête

En effet, c’est en début de cet après-midi que l’Instance africaine a publié un communiqué officiel. « La CAF a pris connaissance d’un incident survenu lors de la rencontre de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies opposant l’ASC Jaraaf à l’USM Alger, disputée au Sénégal le dimanche 8 décembre 2024 », lit-on au début du communiqué.

Elle ajoute qu’elle a ouvert une enquête. Le dossier sera sur la table du Jury disciplinaire qui va statuer dans les semaines à venir. « L’affaire a été transmise aux instances compétentes de la CAF pour un examen approfondi et des investigations complémentaires », ajoute le communiqué.

Rappelons que la direction du club algérois prépare un dossier accablant pour le transmettre à la CAF dans les heures à venir, avec des photos et vidéos à l’appui. On s’attend à ce que le Jury disciplinaire inflige de lourdes sanctions sur le club sénégalais afin que ce genre d’incident ne se reproduise pas à l’avenir.

Le président de l’USMA est resté à Dakar

C’est hier soir que la délégation usmiste a regagné Alger en provenance de Dakar après avoir disputé ledit match. Mais le président du club, Athmane Sahbane, n’a pas été parmi la délégation lors du voyage du retour.

Selon les informations qui nous sont parvenues, le premier responsable au club est resté à la capitale sénégalaise afin de régulariser la situation des supporters qui ont perdu leur passeport lors des incidents. Sahbane s’active auprès de l’Ambassade d’Algérie au Sénégal, en étroite coordination avec les autorités locales, afin que tous les supporters puissent revenir au pays.